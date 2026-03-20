"Нафтогаз" требует от теплокоммунэнерго прекратить потребление газа с 28 марта из-за долгов

19 марта 2026 теплоснабжающие предприятия по всей Украине получили массовые письма-предупреждения от газоснабжающей компании "Нафтогаз Трейдинг" с требованием прекратить потребление газа с 28 марта 2026 из-за неуплаты долгов за природный газ.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении Ассоциации операторов критической инфраструктуры, которая располагает копией соответствующих писем.

Отмечается, что в случае невыполнения требований "Нефтегаз" предупреждает о принудительном прекращении газоснабжения и блокировании счетов теплоснабжающих предприятий (ТКЭ).

Какими могут быть последствия

В ассоциации предупреждают, что такой шаг может привести к остановке работы ТКЭ, перебоям с теплом и горячей водой, а также ударить по энергосистеме, поскольку эти предприятия эксплуатируют когенерационные установки общей мощностью около 200 МВт.

Там также заявляют, что остановка расчетов и газоснабжения сорвет подготовку к следующему отопительному сезону.

Почему возникли долги

В обращении говорится, что задолженность тепловиков за природный газ не является следствием неэффективного управления или безответственности предприятий ТКЭ. Она сформировалась из-за экономически необоснованного подхода к тарифной политике и невыполнения государством своих обязательств по компенсации разницы в тарифах.

В то же время, тарифы для населения на производство тепловой энергии не пересматривались с 2021 года и покрывают в среднем около 50% фактической себестоимости услуг. Именно этот комплекс факторов приводит к хроническому дефициту оборотных средств ТКЭ, невозможности своевременных расчетов за газ и накопления долгов.

"Перевод на ТКЭ полной ответственности за возникновение задолженности создает прямые риски для функционирования сотен объектов критической инфраструктуры", - заявили в ассоциации.

Она призвала украинские власти срочно вмешаться и не допустить отключения газа и блокировки счетов.

Напомним, для обеспечения энергетической устойчивости Украины и подготовки к следующему отопительному сезону правительство разработало план общей стоимостью почти 278 млрд грн, охватывающий потребности всей страны и Киева.