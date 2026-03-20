"Нафтогаз" вимагає від теплокомуненерго припинити споживання газу з 28 березня через борги

19 березня 2026 року теплопостачальні підприємства по всій Україні отримали масові листи-попередження від газопостачальної компанії "Нафтогаз Трейдинг" із вимогою припинити споживання газу з 28 березня 2026 року через несплату боргів за природний газ.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у повідомленні Асоціації операторів критичної інфраструктури, яка має у розпорядженні копії відповідних листів.

Зазначається, що у разі невиконання вимог "Нафтогаз" попереджає про примусове припинення газопостачання та блокування рахунків теплопостачальних підприємств (ТКЕ).

Якими можуть бути наслідки

В асоціації попереджають, що такий крок може призвести до зупинки роботи ТКЕ, перебоїв із теплом та гарячою водою, а також вдарити по енергосистемі, оскільки ці підприємства експлуатують когенераційні установки загальною потужністю майже 200 МВт.

Там також заявляють, що зупинка розрахунків та газопостачання зірве підготовку до наступного опалювального сезону.

Чому виникли борги

У зверненні йдеться, що наявна заборгованість тепловиків за природний газ не є наслідком неефективного управління чи безвідповідальності підприємств ТКЕ. Вона сформувалася через економічно необґрунтований підхід до тарифної політики та невиконання державою своїх зобов’язань щодо компенсації різниці в тарифах.

Водночас тарифи для населення на виробництво теплової енергії не переглядалися з 2021 року та покривають в середньому близько 50% фактичної собівартості послуг. Саме цей комплекс факторів призводить до хронічного дефіциту обігових коштів ТКЕ, неможливості своєчасних розрахунків за газ та накопичення боргів.

"Перекладання на ТКЕ повної відповідальності за виникнення заборгованості створює прямі ризики для функціонування сотень об'єктів критичної інфраструктури", - заявили в асоціації.

Вона закликала українську владу терміново втрутитися і не допустити відключення газу та блокування рахунків.

Нагадаємо, для забезпечення енергетичної стійкості України та підготовки до наступного опалювального сезону уряд розробив план загальною вартістю майже 278 млрд грн, який охоплює потреби всієї країни та Києва.