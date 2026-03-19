- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Опалювальний сезон в Україні добігає кінця: яке місто відключить теплопостачання першим
Опалювальний сезон в Україні поступово добігає кінця: першим відключить опалення Миколаїв. Це відбудеться 24 березня. Виконком міської ради вже ухвалив відповідне рішення.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Миколаївської міської ради.
Опалення припинять з 24 березня
Зазначається, що рішення про завершення опалювального сезону ухвалено у зв’язку з підвищенням середньодобової температури повітря понад +8°C протягом трьох днів.
Опалення припинять з 24 березня на всіх об’єктах, окрім закладів соціальної сфери. Так, теплопостачання можуть продовжити у дитячих садках, лікарнях, пологових будинках та амбулаторіях за окремими зверненнями відповідних управлінь.
Теплопостачальні підприємства та споживачі мають завершити відключення тепла у технологічній послідовності не пізніше ніж за 5 днів від дати ухвалення рішення.
При цьому нарахування за послуги опалення, пільги та субсидії будуть скориговані відповідно до фактичних дат подачі тепла. Перерахунки планують завершити протягом 30 днів.
Опалювальний сезон в Україні завершуватиметься за погодою
Раніше міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявляв, що в Україні не встановлюватимуть фіксовану дату завершення опалювального сезону — подачу тепла продовжуватимуть або припинятимуть залежно від погодних умов.
Уряд не бачить підстав для поспішного вимкнення тепла в будинках - батареї залишатимуться гарячими, доки температура на вулиці не стабілізується на весняному рівні.