Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,90

--0,05

EUR

50,52

--0,11

Готівковий курс:

USD

44,30

44,15

EUR

51,25

51,00

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Опалювальний сезон в Україні добігає кінця: яке місто відключить теплопостачання першим

опалення
В Україні починають вимикати опалення / Depositphotos

Опалювальний сезон в Україні поступово добігає кінця: першим відключить опалення Миколаїв. Це відбудеться 24 березня. Виконком міської ради вже ухвалив відповідне рішення.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Миколаївської міської ради.

Зазначається, що рішення про завершення опалювального сезону ухвалено у зв’язку з підвищенням середньодобової температури повітря понад +8°C протягом трьох днів.

Опалення припинять з 24 березня на всіх об’єктах, окрім закладів соціальної сфери. Так, теплопостачання можуть продовжити у дитячих садках, лікарнях, пологових будинках та амбулаторіях за окремими зверненнями відповідних управлінь.

Теплопостачальні підприємства та споживачі мають завершити відключення тепла у технологічній послідовності не пізніше ніж за 5 днів від дати ухвалення рішення.

При цьому нарахування за послуги опалення, пільги та субсидії будуть скориговані відповідно до фактичних дат подачі тепла. Перерахунки планують завершити протягом 30 днів.

Опалювальний сезон в Україні завершуватиметься за погодою

Раніше міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявляв, що в Україні не встановлюватимуть фіксовану дату завершення опалювального сезону — подачу тепла продовжуватимуть або припинятимуть залежно від погодних умов.

Уряд не бачить підстав для поспішного вимкнення тепла в будинках - батареї залишатимуться гарячими, доки температура на вулиці не стабілізується на весняному рівні.

Автор:
Світлана Манько