Опалювальний сезон в Україні добігає кінця: яке місто відключить теплопостачання першим

Опалювальний сезон в Україні поступово добігає кінця: першим відключить опалення Миколаїв. Це відбудеться 24 березня. Виконком міської ради вже ухвалив відповідне рішення.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Миколаївської міської ради.

Опалення припинять з 24 березня

Зазначається, що рішення про завершення опалювального сезону ухвалено у зв’язку з підвищенням середньодобової температури повітря понад +8°C протягом трьох днів.

Опалення припинять з 24 березня на всіх об’єктах, окрім закладів соціальної сфери. Так, теплопостачання можуть продовжити у дитячих садках, лікарнях, пологових будинках та амбулаторіях за окремими зверненнями відповідних управлінь.

Теплопостачальні підприємства та споживачі мають завершити відключення тепла у технологічній послідовності не пізніше ніж за 5 днів від дати ухвалення рішення.

При цьому нарахування за послуги опалення, пільги та субсидії будуть скориговані відповідно до фактичних дат подачі тепла. Перерахунки планують завершити протягом 30 днів.

Опалювальний сезон в Україні завершуватиметься за погодою

Раніше міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявляв, що в Україні не встановлюватимуть фіксовану дату завершення опалювального сезону — подачу тепла продовжуватимуть або припинятимуть залежно від погодних умов.

Уряд не бачить підстав для поспішного вимкнення тепла в будинках - батареї залишатимуться гарячими, доки температура на вулиці не стабілізується на весняному рівні.