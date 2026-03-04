Опалювальний сезон в Україні завершуватиметься за погодою, а не за датою - Кулеба

В Україні не встановлюватимуть фіксовану дату завершення опалювального сезону — подачу тепла продовжуватимуть або припинятимуть залежно від погодних умов.

Як пише Delo.ua, про це повідомив віцепрем’єр-міністр — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Теплопостачання можуть продовжити

В Україні передчасно завершувати опалювальний сезон не планують. Уряд не бачить підстав для поспішного вимкнення тепла в будинках - батареї залишатимуться гарячими, доки температура на вулиці не стабілізується на весняному рівні.

За словами Кулеби, ресурсів достатньо, щоб завершення опалювального сезону відбувалося відповідно до фактичного температурного режиму, а не календарних дат.

Міністр додав, що держава готова продовжувати подачу теплоносія навіть у квітні. "Система може працювати і до 15 квітня, якщо цього вимагатиме погода", — зазначив Кулеба.

Нагадаємо, Київська місцева влада разом з фахівцями у сфері енергетики та ЖКГ, науковцями та експертами розробляють стратегічний план з майбутнього енергозабезпечення й теплопостачання столиці.