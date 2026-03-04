Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,45

+0,22

EUR

50,46

--0,14

Готівковий курс:

USD

43,55

43,40

EUR

50,90

50,60

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Опалювальний сезон в Україні завершуватиметься за погодою, а не за датою - Кулеба

Опалення, Київ
Комунальники оперативно відновлюють опалення в столиці, але нові обстріли можуть додати проблем / Freepik

В Україні не встановлюватимуть фіксовану дату завершення опалювального сезону — подачу тепла продовжуватимуть або припинятимуть залежно від погодних умов.

Як пише Delo.ua, про це повідомив віцепрем’єр-міністр — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Теплопостачання можуть продовжити

В Україні передчасно завершувати опалювальний сезон не планують. Уряд не бачить підстав для поспішного вимкнення тепла в будинках - батареї залишатимуться гарячими, доки температура на вулиці не стабілізується на весняному рівні.

За словами Кулеби, ресурсів достатньо, щоб завершення опалювального сезону відбувалося відповідно до фактичного температурного режиму, а не календарних дат.

Міністр додав, що держава готова продовжувати подачу теплоносія навіть у квітні. "Система може працювати і до 15 квітня, якщо цього вимагатиме погода", — зазначив Кулеба.

Нагадаємо, Київська місцева влада разом з фахівцями у сфері енергетики та ЖКГ, науковцями та експертами розробляють стратегічний план з майбутнього енергозабезпечення й теплопостачання столиці.

Автор:
Ольга Опенько