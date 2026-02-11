Кличко заявив, що замінити систему централізованого теплопостачання Києва неможливо: що планують робити

Київська місцева влада разом з фахівцями у сфері енергетики та ЖКГ, науковцями та експертами розробляють стратегічний план з майбутнього енергозабезпечення й теплопостачання столиці.

Як пише Delo.ua, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, 11 лютого відбулася нарада з енергетичної безпеки та стійкості Києва.

Кличко розповів, що до неї увійшли фахівці, які працюють в сфері енергетики та ЖКГ, а також науковці й експерти.

"Обговорили як перспективи відновлення пошкоджених обʼєктів критичної інфраструктури міста, так і можливості впровадження альтернативних потужностей в окремих мікрорайонах. Повністю замінити систему централізованого опалення столиці (найбільшу в Європі і побудовану колись під великі ТЕЦ) на теплозабезпечення локальними джерелами тепла чи когенераціними установками неможливо. На цьому акцентували всі експерти та фахівці", - зауважив Кличко.

Він додав, що при цьому напрямок розвитку когенерації є однозначно важливим , щоб забезпечити додатковою електроенергією критичну інфраструктуру та інших міських потреб.

Кличко наголосив, що впроваджувати альтернативні технології потрібно паралельно з модернізацією і захистом централізованої системи теплопостачання.

Мер столиці повідомив, що також обговорювалося питання підготовки до наступного опалювального сезону.

"Наразі домовилися залучити також профільні наукові інститути до оперативного розроблення чіткої дорожньої карти стабілізації критичної енергоситуації в столиці в умовах воєнного стану та масованих атак ворога. Та стратегічного плану з майбутнього енергозабезпечення й теплопостачання столиці", - розповів Кличко.

Він зазначив, що будуть сформульовані й пропозиції щодо того, яка допомога необхідна від держави.

У столиці без тепла залишилися 1400 будинків

У Києві без теплопостачання залишилися майже 1400 житлових будинків.

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що Дарницька ТЕЦ у Києві, орієнтована на виробництво тепла для населення, зазнала значних пошкоджень під час нічної ракетної атаки РФ 3 лютого.

Ця ТЕЦ забезпечувала теплопостачання у частину будинків у Дарницькому та Дніпровському районах столиці.

Аби врятувати внутрішньобудинкові мережі від розмерзання, ще вранці 3 лютого комунальники оперативно злили воду з систем опалення.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за висновками фахівців, обʼєкт отримав критичні ушкодження і на відновлення його систем та обладнання знадобиться не менше двох місяців за умови відсутності нових атак.