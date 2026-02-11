Запланована подія 2

Кличко заявил, что заменить систему централизованного теплоснабжения Киева невозможно: что планируют делать

Виталий Кличко
Виталий Кличко / КГГА

Киевские местные власти вместе со специалистами в сфере энергетики и ЖКХ, учеными и экспертами разрабатывают стратегический план по будущему энергообеспечению и теплоснабжению столицы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, 11 февраля прошло совещание по энергетической безопасности и устойчивости Киева.

Кличко рассказал, что в нее вошли специалисты, работающие в сфере энергетики и ЖКХ, а также ученые и эксперты.

"Обсудили как перспективы восстановления поврежденных объектов критической инфраструктуры города, так и возможности внедрения альтернативных мощностей в отдельных микрорайонах. Полностью заменить систему централизованного отопления столицы (самую большую в Европе и построенную когда-то под большие ТЭЦ) на теплообеспечение локальными источниками тепла или когенерационными установками невозможно. К этому акцентировали все эксперты и специалисты".

Он добавил, что при этом направление развития когенерации однозначно важно, чтобы обеспечить дополнительной электроэнергией критическую инфраструктуру и других городских потребностей.

Кличко подчеркнул, что внедрять альтернативные технологии следует параллельно с модернизацией и защитой централизованной системы теплоснабжения.

Мэр столицы сообщил, что также обсуждался вопрос подготовки к следующему отопительному сезону.

"Сейчас договорились привлечь также профильные научные институты к оперативной разработке четкой дорожной карты стабилизации критической энергоситуации в столице в условиях военного положения и массированных атак врага. Но стратегического плана по будущему энергообеспечению и теплоснабжению столицы", - рассказал Кличко.

Он отметил, что будут сформулированы и предложения по поводу того, какая помощь необходима от государства.

В столице без тепла осталось 1400 домов

В Киеве без теплоснабжения остались около 1400 жилых домов.

Ранее министр энергетики Денис Шмигаль сообщил, что Дарницкая ТЭЦ в Киеве, ориентированная на производство тепла для населения, получила значительные повреждения во время ночной ракетной атаки РФ 3 февраля.

Эта ТЭЦ обеспечивала теплоснабжение часть домов в Дарницком и Днепровском районах столицы.

Чтобы спасти внутридомовые сети от размерзания, еще утром 3 февраля коммунальщики оперативно слили воду из систем отопления.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по выводам специалистов, объект   получил критические повреждения   и на восстановление его систем и оборудования потребуется не менее двух месяцев при отсутствии новых атак.

Автор:
Светлана Манько