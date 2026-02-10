Аварии и повреждения ТЭЦ: в столице без тепла остались 1400 домов

В Киеве сегодня без теплоснабжения остались около 1400 жилых домов. Более 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах не могут получать тепло из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу КГГА.

Отопительный кризис в столице

Еще более 200 домов в разных районах столицы остаются без отопления из-за аварийных повреждений, которые устраняют коммунальные службы и энергетики.

В связи с кризисной ситуацией Киевский городской совет сегодня должен рассмотреть решение о предоставлении финансовой помощи на закупку генераторов жилых домов. Речь идет о поддержке жителей столицы на период действия военного положения и в течение шести месяцев после прекращения или отмены, отметил мэр Киева Виталий Кличко.

В горсовете отмечают, что у большинства многоэтажных домов нет достаточных ресурсов для быстрого приобретения автономных источников питания. Поэтому предлагается ввести упрощенный и оперативный механизм финансовой поддержки совладельцев многоквартирных домов.

В частности, предусмотрено предоставление целевых беспроцентных ссуд на приобретение генераторов за счет средств КП "Фонд модернизации и развития жилищного фонда города Киева". Ссуды будут предоставляться исключительно на покупку генераторов под 0% годовых сроком до одного года.

Воспользоваться программой смогут ОСМД, жилищно-строительные кооперативы, кооперативные дома, а также совладельцы домов, в которых не созданы ОСМД или ЖСК.

Чрезвычайное состояние в энергетике

14 января президент Владимир Зеленский объявил введение чрезвычайного положения в энергетике. В Киеве создали штаб по координации ситуации, которая будет действовать постоянно. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов президент определил первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Президент поручил членам правительства максимально активизировать работу с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки. Кабмин должен обеспечить на время такой ситуации максимальную дерегуляцию всех процессов по подключению резервного энергетического оборудования к сетям.

В свою очередь, министр энергетики Денис Шмигаль заявил, что в Украине не осталось ни одной электростанции, которая бы за время войны не испытала российские удары.