Альтернатива ремонту ТЭЦ: Киеву предлагают быстрое решение с теплом за $50–100 млн

Малые модульные котельные могли стать решением, которое позволило бы подготовить систему теплоснабжения Киева к отопительному сезону 2026/2027. Это обошлось бы столичному бюджету в $50 млн, а монтаж котельных занял бы несколько недель. Такое мнение на Facebook высказал бывший глава оператора ГТС Сергей Макогон.

"Безусловно, когенерация — это важный шаг к энергонезависимости города. Но чтобы гарантированно успеть до следующей зимы, Киеву необходим гибридный подход: когенерацию нужно дополнять массовой установкой модульных квартальных котельных. Это не взаимоисключающие, а взаимодополняющие решения, где когенерация дает энергетическую и надежное тепло", - отметил он.

По его словам, на мировом рынке когенерационных установок сейчас большие очереди. Срок ожидания изготовления у таких производителей, как Jenbacher или Caterpillar, может составлять от 6 до 9 месяцев. В то же время, обычный газовый водогрейный котел могут быстро изготовить сотни заводов по всему миру. Многие модели мощностью 5–10 МВт есть на складах, или их можно даже арендовать. Пока когенерационные установки будут только производиться, модульные котельные уже могут монтироваться в киевских дворах.

Кроме того, Макогон отметил, что стоимость 1 МВт установленной тепловой мощности когенератора в десятки раз выше, чем от современного газового котла. При этом КПД котлов превосходит 90-92%. В условиях дефицита средств это единственный способ быстро обеспечить теплом тысячи квартир, направив ресурс на прямой нагрев воды с максимальной эффективностью.

"Мобильная котельная на 10 МВт может стоить 1 млн долларов, а КГУ в 5-10 раз дороже. То есть 50 котелен по 10 МВт, будет стоить $50 млн долларов (пусть 100 млн с установкой, кстати по делу Миндича именно столько фигурирует) и что очень реальные средства в такую сумму не может найти. ТЭЦ-4, а именно в мобильные котельные", - отметил эксочельщик ОГТСУ.

Он также указал, что квартальная котельная на 6-10 МВт может поставляться в стандартном контейнере "под ключ". Так что не нужно будет строить капитальное здание, а сама установка требует только ровной площадки и подключения к сетям. Такой модуль способен обеспечить достаточным теплом 20–25 многоквартирных домов даже в сильные морозы. При этом система из таких котельных будет устойчивой к российским атакам.

"По аналогии с распределенной генерацией, сеть из 50 контейнерных котельных, рассредоточенных по кварталам Троещины и Дарницы - это "неуловимая" система. Поражение одной единицы не влияет на другие. В условиях войны децентрализация через простые модули - это наилучшая стратегия выживания. Именно поэтому Правый берег еще не тепло", - отметил он. Макогоны.

Российский удар по ТЭЦ в Киеве

Напомним, 3 февраля во время массированной атаки российской армии на энергетическую инфраструктуру под ударом находились восемь областей Украины.

Удары были направлены, в частности, по теплоэлектроцентралям и теплоэлектростанциям в Киеве, Харькове и Днепре , работавших исключительно в режиме обеспечения теплоснабжения районов.

В результате массированной атаки российской армии на энергетическую инфраструктуру Дарницкий и Днепровский районы Киева остались без отопления .

Где согреться киевлянам?

После массированной атаки столичные власти развернули в районах без тепла дополнительную сеть пунктов помощи:

в Дарницком районе работает пять таких точек, в Днепровском — четыре. Они подключены к мобильным котельным, поэтому находиться там можно круглосуточно;

спасатели дополнительно открывают еще 36 пунктов обогрева в Дарнице и 27 пунктов в Днепровском районе.

Эти локации работают параллельно с теми "Пунктами несокрушимости", которые были открыты ранее. Здесь можно не только согреться, но зарядить гаджеты и получить актуальную информацию о состоянии ремонтных работ.