Альтернатива ремонту ТЕЦ: Києву пропонують швидке рішення з теплом за $50–100 млн

Малі модульні котельні могли б стати рішенням, яке дозволило б підготувати систему теплопостачання Києва до опалювального сезону 2026/2027. Це обійшлося б столичному бюджету в $50 млн, а монтаж котелень зайняв би кілька тижнів.

Як пише Delo.ua, таку думку на Facebook висловив колишній очільник оператора ГТС Сергій Макогон.

"Безумовно, когенерація — це важливий крок до енергонезалежності міста. Але щоб гарантовано встигнути до наступної зими, Києву необхідний гібридний підхід: когенерацію потрібно доповнювати масовим встановленням модульних квартальних котелень. Це не взаємовиключні, а взаємодоповнюючі рішення, де когенерація дає енергетичну безпеку для критичної інфраструктури, а модульні котельні — масове та надійне тепло", — зазначив він.

За його словами, на світовому ринку когенераційних установок зараз великі черги. Термін очікування виготовлення у таких виробників, як Jenbacher чи Caterpillar може складати від 6 до 9 місяців. Водночас звичайний газовий водогрійний котел можуть швидко виготовити сотні заводів по всьому світу. Багато моделей потужністю 5–10 МВт є в наявності на складах, або їх можна навіть орендувати. Тож поки когенераційні установки будуть лише виготовлятися, модульні котельні вже можуть монтуватися у київських дворах.

Крім того Макогон зауважив, що вартість 1 МВт встановленої теплової потужності когенератора в десятки разів вища, ніж від сучасного газового котла. При цьому ККД котлів перевищує 90-92%. В умовах дефіциту коштів — це єдиний спосіб швидко забезпечити теплом тисячі квартир, спрямувавши ресурс на прямий нагрів води з максимальною ефективністю.

"Мобільна котельня на 10 МВт може коштувати 1 млн доларів, а КГУ в 5-10 разів дорожче. Тобто 50 котелен по 10 МВт, буде коштувати $50 млн доларів (нехай 100 млн з встановленням, до речі по справі Міндіча саме стільки фігурує), що дуже реальні кошти, які може знайти і місто і донори. Краще таку суму вкласти не у ремонт ТЕЦ-4, а саме у мобільні котельні", — зауважив ексочільник ОГТСУ.

Він також вказав, що квартальна котельня на 6-10 МВт може поставлятися у стандартному контейнері "під ключ". Тож не потрібно буде будувати капітальну будівлю, а сама установка потребує лише рівного майданчика та підключення до мереж. Такий модуль здатний забезпечити достатнім теплом 20–25 багатоквартирних будинків навіть у значні морози. При цьому система з таких котелень буде стійкою до російських атак.

"За аналогією з розподіленою генерацією, мережа з 50 контейнерних котелень, роззосереджених по кварталах Троєщини та Дарниці — це "невловна" система. Ураження однієї одиниці не впливає на інші. В умовах війни децентралізація через прості модулі — це найкраща стратегія виживання. Саме тому Правий берег ще з теплом, оскільки він опалюється 180 невеликими котельнями", — додав Макогон.

Російський удар по ТЕЦ у Києві

Нагадаємо, 3 лютого під час масованої атаки російської армії на енергетичну інфраструктуру під ударом були вісім областей України.

Удари були спрямовані, зокрема, по теплоелектроцентралях і теплоелектростанціях у Києві, Харкові та Дніпрі, які працювали виключно в режимі забезпечення теплопостачання районів.

Внаслідок масованої атаки російської армії на енергетичну інфраструктуру Дарницький та Дніпровський райони Києва залишилися без опалення.

Де зігрітися киянам?

Після масованої атаки столична влада розгорнула в районах без тепла додаткову мережу пунктів допомоги:

у Дарницькому районі працює 5 таких точок, у Дніпровському — 4. Вони підключені до мобільних котелень, тому перебувати там можна цілодобово;

рятувальники додатково відкривають ще 36 пунктів обігріву в Дарниці та 27 пунктів у Дніпровському районі.

Ці локації працюють паралельно з тими "Пунктами незламності", що були відкриті раніше. Тут можна не лише зігрітися, а й зарядити гаджети та отримати актуальну інформацію про стан ремонтних робіт.