Росія атакувала вісім областей України: під ударом були ТЕЦ і ТЕС, які опалювали Київ, Харків та Дніпро

3 лютого під час масованої атаки російської армії на енергетичну інфраструктуру під ударом були вісім областей України.

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль.

"Черговий російський злочин проти людяності, спроба зимового геноциду від російських нелюдів. Завдано ударів кількома видами балістики та крилатими ракетами, а також дронами: по багатоповерхівках і теплоелектроцентралях — по ТЕЦ і ТЕС, які працювали виключно в режимі обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі!", - зауважив Шмигаль.

Він наголосив, що атаковані цілі — не військові, а винятково цивільні.

"Сотні тисяч сімей, у тому числі діти, цілеспрямовано залишені без тепла в найсуворіші зимові морози, коли температура надворі −25 °C! Кожен росіянин, причетний до планування, підтримки та реалізації цих ударів, здійснених з метою масового знищення українців, має бути покараний!", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, 3 лютого Росія знову атакувала теплоелекстростанції компанії ДТЕК.

Наслідки атаки по Україні

У Києві станом на ранок зафіксували наслідки атаки в кількох районах. У Дарницькому районі сталася пожежа в нежитловій забудові: там пошкоджено 25-поверхівку. На іншій локації району пошкоджень зазнав п’ятиповерховий будинок, розповів очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

У Деснянському районі також пошкоджено нежитлову будівлю, а в Дніпровському пошкоджено дитсадок і п’ятиповерховий будинок. Тим часом у Печерському районі під ударом опинилася АЗС, де пошкоджено припарковані авто й будівлю заправки. А в Шевченківському районі ворожим ударом пошкодило 22-поверховий житловий будинок.

Наразі відомо про трьох постраждалих у столиці.

Під ударом опинився й Харків. Міський голова Ігор Терехов повідомив про атаку ракет, зокрема балістичної. Протягом годин атаки ударів завдавали "цілеспрямовано по енергетичній інфраструктурі".

Через це в місті ухвалили рішення злити воду в системі теплопостачання 820 будинків, які живляться від однієї з найбільших ТЕЦ, "щоб не допустити замерзання мережі". Також можливі перебої в роботі міського електротранспорту. У місті розгорнуть усі 101 "Пункт незламності".

У Конотопській громаді Сумської області російські війська влучили в приватний житловий будинок. На місці виникла масштабна пожежа. З будинку врятували трьох людей — вони зазнали стресу, їм надають допомогу.

Ще два російські удари припали на багатоповерхові будинки в Сумській громаді. Попередньо, постраждалих немає, кажуть у Сумській ОВА.

Дніпропетровську область росіяни також масовано атакували безпілотниками та ракетами.

У Дніпрі внаслідок удару виникла пожежа — там є пошкодження на території інфраструктурного об'єкта, пошкоджено дві приватні оселі, триповерховий житловий будинок і гуртожиток. Крім того, пошкодження є й в інших районах області.

3 лютого внаслідок масованої атаки російської армії на енергетичну інфраструктуру Дарницький та Дніпровський райони Києва залишилися без опалення.