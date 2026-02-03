Росія атакувала теплоелекстростанції ДТЕК: які наслідки

3 лютого Росія знову атакувала теплоелекстростанції компанії ДТЕК.



Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій.

Це вже дев’ята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 220 разів.

Внаслідок них 59 енергетиків станцій було поранено, 4 загинуло.

Наслідки атаки по Україні

У Києві станом на ранок зафіксували наслідки атаки в кількох районах. У Дарницькому районі сталася пожежа в нежитловій забудові: там пошкоджено 25-поверхівку. На іншій локації району пошкоджень зазнав п’ятиповерховий будинок, розповів очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

У Деснянському районі також пошкоджено нежитлову будівлю, а в Дніпровському пошкоджено дитсадок і п’ятиповерховий будинок. Тим часом у Печерському районі під ударом опинилася АЗС, де пошкоджено припарковані авто й будівлю заправки. А в Шевченківському районі ворожим ударом пошкодило 22-поверховий житловий будинок.

Наразі відомо про двох постраждалих у столиці.

Під ударом опинився й Харків. Міський голова Ігор Терехов повідомив про атаку ракет, зокрема балістичної. Протягом годин атаки ударів завдавали «цілеспрямовано по енергетичній інфраструктурі».

Через це в місті ухвалили рішення злити воду в системі теплопостачання 820 будинків, які живляться від однієї з найбільших ТЕЦ, «щоб не допустити замерзання мережі». Також можливі перебої в роботі міського електротранспорту. У місті розгорнуть усі 101 «Пункт незламності».

У Конотопській громаді Сумської області російські війська влучили в приватний житловий будинок. На місці виникла масштабна пожежа. З будинку врятували трьох людей — вони зазнали стресу, їм надають допомогу.

Ще два російські удари припали на багатоповерхові будинки в Сумській громаді. Попередньо, постраждалих немає, кажуть у Сумській ОВА.

Дніпропетровську область росіяни також масовано атакували безпілотниками та ракетами.

У Дніпрі внаслідок удару виникла пожежа — там є пошкодження на території інфраструктурного об'єкта, пошкоджено дві приватні оселі, триповерховий житловий будинок і гуртожиток. Крім того, пошкодження є й в інших районах області.

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор у енергетичний сектор України, яка налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.

Підприємства ДТЕК генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings, кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером якого є бізнесмен Рінат Ахметов.

Нагадаємо, 2 лютого підприємство ДТЕК на Дніпропетровщині зазнало другого удару РФ за добу.