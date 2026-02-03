Россия атаковала теплоэлектростанции ДТЭК: какие последствия

3 февраля Россия снова атаковала теплоэлектростанцию компании ДТЭК.



Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба ДТЭК.

Отмечается, что в результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанций.

Это уже девятая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года.

В общей сложности с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 220 раз.

В результате 59 энергетиков станций были ранены, 4 погибли.

Последствия атаки по Украине

В Киеве на утро зафиксировали последствия атаки в нескольких районах. В Дарницкий районе произошел пожар в нежилой застройке: там повреждена 25-этажка. На другой локации района повреждения получил пятиэтажный дом, рассказал глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

В Деснянском районе также повреждено нежилое здание, а в Днепровском поврежден детсад и пятиэтажный дом. Тем временем в Печерском районе под ударом оказалась АЗС, где повреждены припаркованные автомобили и здание заправки. А в Шевченковском в районе вражеским ударом повредило 22-этажный жилой дом.

Пока известно о двух пострадавших в столице.

Под ударом оказался и Харьков. Городской голова Игорь Терехов сообщил об атаке ракет, в частности баллистической. В течение часов атаки удары наносили «целенаправленно по энергетической инфраструктуре».

Поэтому в городе приняли решение слить воду в системе теплоснабжения 820 домов, питающихся от одного из крупнейших ТЭЦ, «чтобы не допустить замерзания сети». Возможны перебои в работе городского электротранспорта. В городе развернут все 101 «Пункт несокрушимости».

В Конотопском обществе Сумской области российские войска попали в частный жилой дом. На месте возник масштабный пожар. Из дома спасли трех человек — они подверглись стрессу, им оказывают помощь.

Еще два российских удара пришлись на многоэтажные дома в Сумской общине. Предварительно пострадавших нет, говорят в Сумской ОВА.

Днепропетровская область россияне также массированы атаковали беспилотниками и ракетами.

В Днепре в результате удара возник пожар — там есть повреждения на территории инфраструктурного объекта, повреждены два частных дома, трехэтажный жилой дом и общежитие. Кроме того, повреждения есть и в других районах области.

О ДТЭК

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.

Предприятия ДТЭК генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.

Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings, конечным бенефициаром и единственным акционером которого бизнесмен Ринат Ахметов.

Напомним, 2 февраля предприятие ДТЭК на Днепропетровщине потерпело второй удар РФ за сутки.