Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,81

--0,04

EUR

51,02

--0,22

Наличный курс:

USD

43,11

43,00

EUR

51,40

51,20

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Россия вторично за сутки атаковала угольное предприятие ДТЭК

обстрел
Россия вторично атаковала угольное предприятие ДТЭК / ГСЧС

Предприятие ДТЭК на Днепропетровщине было второй раз обстреляно РФ за сутки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

"В результате атаки повреждены административные здания предприятия". – говорится в сообщении.

Накануне, 1 февраля, российский удар по шахтерскому автобусу унес жизни 12 человек, еще 16 получили ранения, из них 9 - тяжелые.

По сообщениям местных пабликов, удар был нанесен по предприятию в Терновке Павлоградского района Днепропетровской области.

Эту информацию подтвердил министр энергетики Денис Шмигаль, отметив, что российские дроны поразили служебный автобус одного из энергопредприятий вблизи шахты "Терновская" на Днепропетровщине.

О ДТЭК

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.

Предприятия ДТЭК генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.

Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings, конечным бенефициаром и единственным акционером которого бизнесмен Ринат Ахметов.

Автор:
Ольга Опенько