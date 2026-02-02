Россия вторично за сутки атаковала угольное предприятие ДТЭК

Предприятие ДТЭК на Днепропетровщине было второй раз обстреляно РФ за сутки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

"В результате атаки повреждены административные здания предприятия". – говорится в сообщении.

Накануне, 1 февраля, российский удар по шахтерскому автобусу унес жизни 12 человек, еще 16 получили ранения, из них 9 - тяжелые.

По сообщениям местных пабликов, удар был нанесен по предприятию в Терновке Павлоградского района Днепропетровской области.

Эту информацию подтвердил министр энергетики Денис Шмигаль, отметив, что российские дроны поразили служебный автобус одного из энергопредприятий вблизи шахты "Терновская" на Днепропетровщине.

О ДТЭК

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.

Предприятия ДТЭК генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.

Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings, конечным бенефициаром и единственным акционером которого бизнесмен Ринат Ахметов.