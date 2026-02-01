Росія здійснила атаку на шахти ДТЕК у Дніпропетровській області: загинуло 15 людей

1 лютого армія РФ ударила дроном по службовому автобусу одного з підприємств у Павлоградському районі Дніпропетровщини компанії ДТЕК. Загинули щонайменше 15 людей.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба ДТЕК.

"Росія здійснила масштабну терористичну атаку на шахти ДТЕК на Дніпропетровщині. Епіцентром однієї з атак став робочий автобус, що перевозив на Дніпропетровщині шахтарів з підприємства після зміни", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на даний момент відомо про 15 загиблих шахтарів. За попередньою інформацією, також 7 шахтарів поранено.

Місцеві пабліки пишуть, що удару було завдано по підприємству у місті Тернівка Павлоградського району Дніпропетровської області.

Цю інформацію також підтвердив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, російські дрони вразили службовий автобус одного з енергопідприємств поблизу шахти "Тернівська" в Павлоградському районі на Дніпровщині.

Це не перша атака ворога на вугільні підприємства ДТЕК.

У минулому році російські війська завдали ударів дронами по вуглевидобувному підприємству компанії ДТЕК у місті Тернівка.

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор у енергетичний сектор України, яка налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.

Підприємства ДТЕК генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings, кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером якого є бізнесмен Рінат Ахметов.