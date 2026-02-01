Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,85

+0,08

EUR

51,24

+0,01

Готівковий курс:

USD

43,11

43,00

EUR

51,40

51,20

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Оновлено Оновлено
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Росія здійснила атаку на шахти ДТЕК у Дніпропетровській області: загинуло 15 людей

Росіяни поцілили поряд з автобусом на Дніпропетровщині
Росіяни поцілили поряд з автобусом на Дніпропетровщині / ДСНС

1 лютого армія РФ ударила дроном по службовому автобусу одного з підприємств у Павлоградському районі Дніпропетровщини компанії ДТЕК. Загинули щонайменше 15 людей.

Як пише Delo.ua,  про це повідомила пресслужба ДТЕК.

"Росія здійснила масштабну терористичну атаку на шахти ДТЕК на Дніпропетровщині. Епіцентром однієї з атак став робочий автобус, що перевозив на Дніпропетровщині шахтарів з підприємства після зміни", - йдеться у повідомленні.

Фото 2 — Росія здійснила атаку на шахти ДТЕК у Дніпропетровській області: загинуло 15 людей

Зазначається, що на даний момент відомо про 15 загиблих шахтарів. За попередньою інформацією, також 7 шахтарів поранено.

Фото 3 — Росія здійснила атаку на шахти ДТЕК у Дніпропетровській області: загинуло 15 людей

Місцеві пабліки пишуть, що удару було завдано по підприємству у місті Тернівка Павлоградського району Дніпропетровської області.

Цю інформацію також підтвердив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, російські дрони вразили службовий автобус одного з енергопідприємств поблизу шахти "Тернівська" в Павлоградському районі на Дніпровщині.

Це не перша атака ворога на вугільні підприємства ДТЕК.

У минулому році російські війська завдали ударів дронами по вуглевидобувному підприємству компанії ДТЕК у місті Тернівка.

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор у енергетичний сектор України, яка налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.

Підприємства ДТЕК генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings, кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером якого є бізнесмен Рінат Ахметов.

Автор:
Світлана Манько