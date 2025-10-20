Росіяни дронами атакували шахту ДТЕК на Дніпропетровщині

Ввечері 19 жовтня російські окупанти завдали ударів дронами по вуглевидобувному підприємству компанії ДТЕК на Дніпропетровщині.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба ДТЕК.

"Росія масовано атакувала шахту ДТЕК на Дніпропетровщині. Напередодні старту опалювального сезону ворог знову вдарив по українській енергетиці", - наголосили в компанії.

Зазначається, що під час атаки під землею перебувало 192 співробітника шахти. Усіх шахтарів вдалося неушкодженими підняти на поверхню.

Попередньо відомо, що ніхто з людей не постраждав.

Місцеві пабліки пишуть, що удару було завдано по підприємству у місті Тернівка Павлоградського району Дніпропетровської області.

Це вже четверта масштабна атака ворога на вугільні підприємства ДТЕК за останні два місяці.

Нагадаємо, 8 жовтня армія РФ завдала удару по збагачувальній фабриці ДТЕК в Донецькій області.

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор у енергетичний сектор України, яка налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.

Підприємства ДТЕК генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings, кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером якого є бізнесмен Рінат Ахметов.

16 жовтня російські війська атакували дронами та ракетами об'єкти газовидобутку ДТЕК у Полтавській області. Через удари роботу об'єктів було зупинено.