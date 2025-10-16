Армія РФ атакувала об'єкти газовидобутку ДТЕК на Полтавщині: роботу зупинено

Російські війська атакували дронами та ракетами об'єкти газовидобутку ДТЕК у Полтавській області. Через удари роботу об'єктів було зупинено.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба ДТЕК.

"Вночі ворог вчергове атакував енергетичну інфраструктуру "ДТЕК Нафтогаз" дронами і ракетами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок атаки робота об'єктів газовидобутку на Полтавщині була зупинена.

Напередодні державний "Нафтогаз" розповідав, що за останній тиждень росіяни тричі масовано атакували газову інфраструктуру України. Вони били по газовидобувних обʼєктах на Харківщині, а також прицільно атакували критично важливі об’єкти на Сумщині та Чернігівщині.

Як писав Bloomberg, унаслідок нещодавніх російських обстрілів, Україна втратила 60% власного видобутку газу.

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор у енергетичний сектор України, яка налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.

Підприємства ДТЕК генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings, кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером якого є бізнесмен Рінат Ахметов.

Нагадаємо, 8 жовтня російська армія атакувала об’єкт ДТЕК, завдавши удару по теплоелектростанції. Внаслідок атаки поранено двох енергетиків.

Також 8 жовтня армія РФ завдала удару по збагачувальній фабриці ДТЕК в Донецькій області

9 жовтня армія Росії завдала удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області.