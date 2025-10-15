РФ тричі за тиждень масовано атакувала газову інфраструктуру України: цієї ночі – ТЕЦ групи "Нафтогаз"

Протягом останніх семи днів Росія тричі завдала масованих ударів по об’єктах газової інфраструктури України, що належать групі "Нафтогаз".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Нафтогазу".

Внаслідок атак зазнали пошкоджень газовидобувні потужності на Харківщині, а також критично важливі об’єкти на Сумщині та Чернігівщині.

У ніч проти середи, 15 жовтня, під ударом опинилася одна з теплоелектроцентралей групи "Нафтогаз", повідомили в компанії. Це вже третя масштабна атака на енергетичні об’єкти підприємства за тиждень.

"Ці обʼєкти не мають жодного стосунку до військових цілей. російські терористи здійснюють чергові акти тероризму, мета яких позбавити Україну газу, тепла та світла взимку. Ніяк не можуть зрозуміти росіяни, що нас так не зламати і не залякати", — наголосив голова правління НАК “Нафтогаз України” Сергій Корецький.

За його словами, усі служби компанії працюють у посиленому режимі, фахівці вже ліквідовують наслідки обстрілів і забезпечують стабільну роботу газотранспортної системи.

"Нафтогаз" нагадує, що у ніч на 3 жовтня росіяни здійснили найбільший масований удар по газовидобувних активах компанії від початку повномасштабної війни. Тоді Росія знищила 60% газовидобутку України.

Наразі Україна веде переговори з міжнародними партнерами, щоб збільшити імпорт природного газу приблизно на 30% цієї осені та взимку.