Новини
Україна домовляється з міжнародними партнерами про додаткові 30% імпорту газу - Гринчук

Україна планує збільшити імпорт газу приблизно на 30% / Depositphotos

Україна веде переговори з міжнародними партнерами, щоб збільшити імпорт природного газу приблизно на 30% цієї осені та взимку. Основний обсяг цього додаткового імпорту заплановано на жовтень-грудень, але обговорюється також постачання газу й протягом інших місяців опалювального сезону.

Як пише Delo.ua, посилаючись на Укрінформ, про це на брифінгу сказала міністерка енергетики Світлана Гринчук.

За її словами, через ЄБРР уже було залучено 500 млн євро кредиту саме на закупівлі "блакитного палива", 300 млн євро - через ЄІБ.

"Щойно ми обговорили і можливості розширення цих кредитів, і з деякими країнами обговорюємо можливості надання допомоги на грантовій основі для збільшення імпорту природного газу", - повідомила Гринчук.

Міністерка додала, що імпортувати газ планується переважно у жовтні-грудні, але йдеться і про імпорт в інші місяці опалювального сезону.

Нагадаємо, для забезпечення імпорту "Нафтогаз" наприкінці липня залучив кредити по 4,7 млрд грн від державних банків Укргазбанк та ПриватБанк. Загалом до опалювального сезону 2025/2026 компанія планує імпортувати до 4,5 млрд кубометрів газу.

Автор:
Тетяна Бесараб