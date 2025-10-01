Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,14

--0,18

EUR

48,30

--0,14

Готівковий курс:

USD

41,30

41,23

EUR

48,82

48,65

Новини
Дата публікації
"Нафтогаз" виконав 95–97% плану закачки газу в ПСГ на початок опалювального сезону

тепло
Підготовка до опалювального сезону йде за планом / Depositphotos

Група "Нафтогаз" майже завершила підготовку до опалювального сезону: станом на зараз план уряду щодо закачки газу в підземні сховища газу (ПСГ) виконано на 95–97%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"В рамках плану, затвердженого Кабінетом міністрів до початку ОЗП, бо є ще й інші завдання, ми виконали його на 95-97%"— зазначив голова правління НАК Сергій Корецький.

За його словами, до початку опалювального сезону є ще трохи часу, все рухається за планом. Маю стриманий оптимізм, що ми виконаємо задачу уряду з накопичення в ПСГ достатніх обсягів газу для проходження опалювального сезону.

Як повідомляла міністерка енергетики Світлана Гринчук, на початок опалювального сезону Україна повинна накопичити у сховищах 13,2 млрд куб. м газу, з яких 4,6 млрд куб. м мають становити імпортні обсяги.

Додамо, столиця завершує підготовку житлового фонду до зими: більшість будинків уже підтвердили технічну справність систем опалення. Станом на середину вересня у Києві майже 90% житлових будинків, які обслуговують комунальні керуючі компанії, отримали акти готовності до опалювального сезону. 

Автор:
Тетяна Гойденко