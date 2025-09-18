У Києві майже 90% житлових будинків отримали акти готовності до опалювального сезону

Столиця завершує підготовку житлового фонду до зими: більшість будинків уже підтвердили технічну справність систем опалення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення КМДА.

Станом на середину вересня у Києві майже 90% житлових будинків, які обслуговують комунальні керуючі компанії, отримали акти готовності до опалювального сезону.

Акт готовності підтверджує, що будинок пройшов обстеження теплопостачальними підприємствами та відповідає технічним вимогам для стабільної та безпечної подачі тепла. Перед цим керуючі компанії мають виконати комплекс регламентних і ремонтних робіт.

"Отримання актів готовності – це вже фінальний етап комплексу регламентних і ремонтних робіт, за які відповідальна управляюча компанія. Теплопостачальні організації фіксують низку технічних параметрів інженерних мереж і пристроїв для безперебійного, стабільного та безпечного постачання тепла", – пояснив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

Посадовець наголосив, що столичний житловий фонд дуже різний за віком та технічним станом. Є будинки, зведені понад 50–90 років тому, де трубопроводи, підвальні приміщення та теплові системи давно потребують комплексної заміни. Попри це, всі будівлі повинні відповідати єдиній вимозі – технічній справності, що підтверджується актом готовності.

До початку холодів і ухвалення рішення про старт опалювального сезону ще залишився певний час. За словами Пантелеєва, цього достатньо, щоб усунути зауваження теплопостачальників у тих будинках, які поки що не отримали акти.

"Отримання актів готовності – це не формальність чи якесь змагання, це результат роботи або наслідки її відсутності. У нинішніх умовах воєнного стану – це предмет посиленої як персональної, так і командної відповідальності", – резюмував заступник голови КМДА.

Додамо, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що Україна готова до опалювального сезону на 70%. За його словами, до зими вже готові 103 тис. зі 145 тис. житлових будинків (71%), 19,5 тис. з майже 25 тис. об’єктів соціальної сфери (80%), 13 тис. з 17,5 тис. котелень (76%).