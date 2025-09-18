В Киеве почти 90% жилых домов получили акты готовности к отопительному сезону

Столица завершает подготовку жилищного фонда к зиме: большинство домов уже подтвердили техническую исправность систем отопления.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение КГГА.

По состоянию на середину сентября в Киеве около 90% жилых домов, обслуживающих коммунальные управляющие компании, получили акты готовности к отопительному сезону.

Акт готовности подтверждает, что дом прошел обследование теплоснабжающими предприятиями и отвечает техническим требованиям стабильной и безопасной подачи тепла. Перед этим управляющие компании должны выполнить комплекс регламентных и ремонтных работ.

"Получение актов готовности – это уже финальный этап комплекса регламентных и ремонтных работ, за которые ответственная управляющая компания. Теплоснабжающие организации фиксируют ряд технических параметров инженерных сетей и устройств для бесперебойной, стабильной и безопасной поставки тепла", – пояснил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

Чиновник подчеркнул, что столичный жилищный фонд очень разный по возрасту и техническому состоянию. Есть дома, построенные более 50–90 лет назад, где трубопроводы, подвальные помещения и тепловые системы давно нуждаются в комплексной замене. Несмотря на это, все здания должны соответствовать единому требованию – технической исправности, что подтверждается актом готовности.

До начала холодов и принятия решения о старте отопительного сезона еще осталось некоторое время. По словам Пантелеева, этого достаточно, чтобы устранить замечания теплопоставщиков в домах, которые пока не получили акты.

"Получение актов готовности – это не формальность или какое-либо соревнование, это результат работы или последствия ее отсутствия. В нынешних условиях военного положения – это предмет усиленной как персональной, так и командной ответственности", – резюмировал замглавы КГГА.

Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что Украина готова к отопительному сезону на 70%. По его словам, к зиме уже готовы 103 тыс. из 145 тыс. жилых домов (71%), 19,5 тыс. из почти 25 тыс. объектов социальной сферы (80%), 13 тыс. из 17,5 тыс. котельных (76%).