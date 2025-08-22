Запланована подія 2

От графика не отстаем, Украина готова к отопительному сезону на 70% – Кулеба

Подготовка к отопительному сезону идет по плану / Depositphotos

Подготовка Украины к осенне-зимнему периоду (ОЗУ) 2025/2026 годов идет согласно плану, достигнув более 70% готовности.

Как информирует Delo.ua, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба во время "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде.

"70% готовность к ОЗУ это средний показатель по стране и плановый. Мы не отстаем от графика, еще есть время, это 2,5 месяца, которые мы можем использовать для подготовки к ОЗУ", - подчеркнул он.

По словам Кулебы, к зиме уже готовы 103 тыс. из 145 тыс. жилых домов (71%), 19,5 тыс. из почти 25 тыс. объектов социальной сферы (80%), 13 тыс. из 17,5 тыс. котельных (76%).

"В целом на подготовку отопительного сезона уже израсходовано 11,6 млрд грн, это финансирование коммунальных предприятий, теплокоммунэнерго, и это все за счет органов местного самоуправления", – отметил вице-премьер.

Газовые запасы в хранилищах

По оценкам ExPro, к началу следующего отопительного сезона в украинских хранилищах необходимо иметь не менее 13 млрд куб. м природного газа в подземных хранилищах. Этого объема хватило бы для прохождения сезона, если бы не массированные российские обстрелы в феврале, когда Россия атаковала украинскую газодобычу.

Если до 1 ноября удастся накопить 13 миллиардов кубометров газа в хранилищах, и при условии, что в течение зимы продолжится импорт природного газа, этого хватит для прохождения зимы.

По состоянию на 5 августа запасы природного газа в украинских хранилищах превысили 10 млрд. м³, что составляет 32,3% от их емкости. Хотя текущие объемы остаются самыми низкими за последние 12 лет, отставание от прошлогодних показателей постепенно сокращается.

Автор:
Татьяна Бессараб