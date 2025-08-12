Украина наращивает запасы газа: успеем ли до зимы 2025/2026

Лето близится к завершению, а Украина продолжает закачивать природный газ в подземные хранилища, создавая резервы на зиму 2025 – 2026 годов. Будущая зима может стать самой сложной в украинской истории, учитывая продолжающуюся полномасштабную войну и низкие запасы в хранилищах на конец предыдущего отопительного сезона.

Россия продолжает атаковать объекты украинской газовой инфраструктуры летом, активизируя удары по энергетике. На прошлой неделе, по сообщению Министерства энергетики, Россия массово атаковала газокомпрессорную станцию "Орловка", через которую Украина осуществляет импорт природного газа Трансбалканским направлением. Украина и соседние страны в последние месяцы активно развивали это направление. Во-первых, в начале лета был запущен общий маршрут бронирования мощностей для импорта газа из Греции в Украину под названием Route 1. Кроме того, в конце июля через точку "Орловка" впервые был импортирован азербайджанский природный газ.

Не останавливаются также атаки на газодобывающие объекты как государственных, так и частных компаний. Однако, не смотря на постоянные атаки, подготовка к отопительному сезону продолжается.

В начале августа запасы газа в украинских подземных хранилищах превысили 10 миллиардов кубометров, а темпы закачки газа в хранилища заметно выше, чем в прошлом году. С начала этого года закачки в подземные хранилища уже закачано 4,8 миллиарда кубометров, в 1,6 раз больше, чем в прошлом году. С началом августа закачка газа сохраняется на уровне около 50 миллионов кубометров в сутки, в 1,8 раза выше, чем в августе прошлого года.

В августе объемы закачки незначительно снизились по сравнению с июлем, что связано с сокращением импорта природного газа с 27 миллионов кубометров в сутки в июле до 20 миллионов кубометров в сутки в августе.

До начала отопительного сезона (1 ноября) Украине необходимо закачать еще около 3,2 миллиарда кубометров природного газа в подземные хранилища, чтобы достичь минимально определенной цели в 13,2 миллиарда кубометров в хранилищах.

13,2 миллиарда кубометров – минимально определенная цель, которой должно хватить для прохождения отопительного сезона при условии отсутствия массированных повреждений газовой инфраструктуры, которые были в феврале. Прогнозировать отсутствие обстрелов сложно, однако есть надежда, что после нынешних повреждений Украина готовится к худшему сценарию. Даже при холодной погоде этих объемов может быть достаточно для прохождения зимы.

Кроме того, Украина намерена продолжать импорт в течение зимнего периода, чтобы обеспечить достаточные объемы газа при любых сценариях.

Итак, пока Украина продолжает подготовку к отопительному сезону, а говорить о полной готовности к зиме еще рано. В то же время еще остается несколько месяцев сезона закачки, на протяжении которого есть все шансы накопить необходимые запасы газа в подземных хранилищах, создав резервы на зиму. Ожидается, что следующей весной Украина так же выйдет из отопительного сезона с минимальными запасами газа в хранилищах, что потребует нового импорта и в последующие годы. Украина вернулась к импортной зависимости в вопросах природного газа и нам нужно с этим жить в течение следующих лет.