Україна нарощує запаси газу: чи встигнемо до зими 2025/2026

Літо наближається до завершення, а Україна продовжує закачувати природний газ до підземних сховищ, створюючи резерви на зиму 2025 – 2026 років. Майбутня зима може стати найскладнішою в українській історії, враховуючи триваючу повномасштабну війну та низькі запаси в сховищах на кінець попереднього опалювального сезону.

Росія продовжує атакувати об’єкти української газової інфраструктури впродовж літа, активізуючи удари по енергетиці. Минулого тижня за повідомленням Міністерства енергетики Росія масово атакувала газокомпресорну станцію "Орлівка", через яку Україна здійснює імпорт природного газу Трансбалканським напрямком. Україна та сусідні країни в останні місяці активно розвивали цей напрямок. По-перше, на початку літа було запущено спільний маршрут бронювання потужностей для імпорту газу з Греції до України під назвою Route 1. Крім того, наприкінці липня через точку "Орлівка" вперше було імпортовано азербайджанський природний газ.

Не зупиняються також атаки на газовидобувні об’єкти як державних, так і приватних компаній. Однак, не дивлячись на постійні атаки, підготовка до опалювального сезону триває.

На початку серпня запаси газу в українських підземних сховищах перевищили 10 мільярдів кубометрів, а темпи закачування газу до сховищ помітно вищі, ніж минулого року. З початку цьогорічного сезону закачування до підземних сховищ вже закачано 4,8 мільярди кубометрів, у 1,6 разів більше, ніж минулого року. З початком серпня закачування газу зберігається на рівні близько 50 мільйонів кубометрів на добу, в 1,8 разів вище, ніж у серпні минулого року.

У серпні обсяги закачування незначно знизилися у порівнянні з липнем, що пов’язано зі скороченням імпорту природного газу з 27 мільйонів кубометрів на добу в липні до 20 мільйонів кубометрів на добу в серпні.

До початку опалювального сезону (1 листопада) Україні необхідно закачати ще близько 3,2 мільярди кубометрів природного газу до підземних сховищ, щоб досягти мінімально визначеної цілі в 13,2 мільярди кубометрів у сховищах.

13,2 мільярди кубометрів – мінімально визначена ціль, якої має вистачити для проходження опалювального сезону за умови відсутності масованих пошкоджень газової інфраструктури, які були в лютому. Прогнозувати відсутність обстрілів складно, проте є сподівання, що після цьогорічних пошкоджень Україна готується до найгіршого сценарію. Навіть при холодній погоді цих обсягів може бути достатньо для проходження зими.

Крім того, Україна також має намір продовжувати імпорт впродовж зимового періоду, щоб забезпечити достатні обсяги газу при будь-яких сценаріях.

Отже, поки що Україна продовжує підготовку до опалювального сезону, а говорити про повну готовність до зими ще зарано. Водночас ще залишається декілька місяців сезону закачування, впродовж який є всі шанси накопичити необхідні запаси газу в підземних сховищах, створивши резерви на зиму. Очікується, що наступної весни Україна так само вийде з опалювального сезону з мінімальними запасами газу в сховищах, що потребуватиме нового імпорту і в наступні роки. Україна повернулася до імпортної залежності в питаннях природного газу і нам потрібно з цим жити впродовж наступних років.