Курс валют на 17 апреля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на 12 копеек, в то же время евро подорожало на 15 копеек, установив новый исторический максимум.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 17.04.2026 года (пятница).
Курс доллара
- 1 доллар США – 43,64 грн (+12 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,42 грн (+15 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,12 грн (+3 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,65/43,80
|Евро
|51,40/51,60
|Злотый
|12,00/12,15
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 16 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|43,30/43,85
|51,10/51,90
|Ощадбанк
|43,35/ 43,90
|51,05/51,95
|12,00/12,50
|ПУМБ
|43,35/ 43,95
|51,05/51,95
|12,00/12,50
|Укргазбанк
|43,35/ 43,90
|51,05/51,95
|12,00/12,50
|Райффайзен
|43,65/ 44,03
|51,20/51,95
Отметим, валютный рынок Украины в апреле будет демонстрировать относительную стабильность, несмотря на давление со стороны цен на топливо. По прогнозам банкиров, ситуативные колебания на наличном рынке будут сдержанны, а курс покупки доллара может временно снизиться из-за роста предложения от населения.