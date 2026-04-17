Курс валют на 17 апреля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на 12 копеек, в то же время евро подорожало на 15 копеек, установив новый исторический максимум.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 17.04.2026 года (пятница).

Курс доллара

1 доллар США – 43,64 грн (+12 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,42 грн (+15 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,12 грн (+3 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,65/43,80 Евро 51,40/51,60 Злотый 12,00/12,15

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 16 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,30/43,85 51,10/51,90 Ощадбанк 43,35/ 43,90 51,05/51,95 12,00/12,50 ПУМБ 43,35/ 43,95 51,05/51,95 12,00/12,50 Укргазбанк 43,35/ 43,90 51,05/51,95 12,00/12,50 Райффайзен 43,65/ 44,03 51,20/51,95

Отметим, валютный рынок Украины в апреле будет демонстрировать относительную стабильность, несмотря на давление со стороны цен на топливо. По прогнозам банкиров, ситуативные колебания на наличном рынке будут сдержанны, а курс покупки доллара может временно снизиться из-за роста предложения от населения.