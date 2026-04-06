Доллар по 44 и пасхальный эффект: чего ждать от курса валют в апреле

Валютный рынок Украины в начале апреля будет демонстрировать относительную стабильность, несмотря на давление со стороны цен на топливо. По прогнозам банкиров, ситуативные колебания на наличном рынке будут сдержанны, а курс покупки доллара может временно снизиться из-за роста предложения от населения перед Пасхой.

Как Об этом рассказал директор департамента финансовых рынков "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Ключевыми факторами влияния останутся ситуация на Ближнем Востоке и внутренняя стоимость энергоресурсов.

Горючее и логистика как драйверы спроса

Энергетический фактор стал определяющим в конце марта: из-за удорожания нефти цена на бензин А-95 в Украине подскочила на 30%, а дизель прибавил в стоимости 50%.

Воздействие на валюту:

Бизнес-спрос: Импортерам горючего требуется больше валюты для новых закупок по более высоким мировым ценам.

Инфляционное давление: Рост логистических затрат толкает цены вверх, что стимулирует часть граждан сохранять сбережения в "твердой" валюте.

Адаптация: Рынок уже частично привык к новым ценам, поэтому дальнейшее влияние этого фактора в начале апреля будет менее резким.

Предпраздничные колебания: прогноз на 6–12 апреля

Приближающаяся Пасха традиционно побуждает население продавать часть валютных заначек для покрытия праздничных расходов. По словам эксперта, это может позволить обменникам временно опустить курс покупки на 0,4–0,5 грн ниже межбанковского уровня.

Ожидаемые коридоры в неделю:

наличный рынок: 43,5–44,5 грн/долл. и 50,5–52 грн/евро.

межбанк: 43,7–44,25 грн/долл. и 49,5–52 грн/евро.

ежедневные изменения: в пределах 0,1–0,3 грн. в зависимости от сегмента рынка.

"Основной сценарий - предсказуемость. Доллар будет оставаться около 44 грн, а евро - около 51 грн. Общую стабильность будет поддерживать Нацбанк", - резюмировал Лесовой.

Напомним, официальный курс НБУ на 6 апреля зафиксирован на уровне 43,65 грн за доллар США и 50,31 грн за евро.