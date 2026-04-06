Курс валют на 6 апреля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на 18 копеек, в то же время евро подешевел на 15 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 6.04.2026 (понедельник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 43,65 грн (-18 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 50,31 грн (-15 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,78 грн (+1 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,50/43,65
|Евро
|50,42/50,69
|Злотый
|11,70/11,88
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 6 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|43,35/43,85
|50,00/50,80
|Сбербанк
|43,40/ 43,90
|50,05/50,90
|11,95/12,40
|ПУМБ
|43,40/ 43,90
|50,10/50,90
|11,95/12,50
|Укргазбанк
|43,40/ 43,90
|50,05/50,90
|11,95/12,40
|Райффайзен
|43,35/ 43,82
|49,90/50,77
Ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, почему формулировка "национальная валюта обновила очередной минимум" преждевременна и что сейчас влияет на валютную стабильность .