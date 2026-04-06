Курс валют на 6 апреля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на 18 копеек, в то же время евро подешевел на 15 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 6.04.2026 (понедельник).

Курс доллара

1 доллар США – 43,65 грн (-18 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,31 грн (-15 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,78 грн (+1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,50/43,65 Евро 50,42/50,69 Злотый 11,70/11,88

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 6 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,35/43,85 50,00/50,80 Сбербанк 43,40/ 43,90 50,05/50,90 11,95/12,40 ПУМБ 43,40/ 43,90 50,10/50,90 11,95/12,50 Укргазбанк 43,40/ 43,90 50,05/50,90 11,95/12,40 Райффайзен 43,35/ 43,82 49,90/50,77

Ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, почему формулировка "национальная валюта обновила очередной минимум" преждевременна и что сейчас влияет на валютную стабильность .