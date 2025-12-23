Валютный рынок в 2026 году: какие ключевые факторы влияния и ожидания экспертов

Украина приближается к 2026 году с относительно стабильной ситуацией на валютном рынке. По состоянию на 23 декабря официальный курс составляет 42,15 грн/долл., и эксперты рассматривают этот уровень как базовый ориентир на старте следующего года. В то же время ключевым вопросом остается риск ослабления гривны до 45,7 грн/долл. – показателя, заложенного в госбюджете.

Ключевым фактором влияния на валютный рынок остается война. Аналитики финансового маркетплейса КИТ Group отмечают, что при продолжении боевых действий сохраняется высокая неопределенность.

"На практике это означает большую вероятность нескольких сценариев развития экономической и курсовой ситуации, каждый из которых может иметь место в следующем году при реализации определенных событий", – объясняют специалисты компании.

Несмотря на военные риски, Нацбанк продолжает придерживаться политики управляемой гибкости. Как объясняет координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетьман, регулятор фокусируется на сдерживании инфляции из-за стабильности курса: "Там хотят добиться того, чтобы инфляция составляла 5%. Один из ключевых инструментов достижения этого – стабильный курс".

Важным аспектом долгосрочного планирования является потенциальный переход на евро как курсообразующую валюту. Однако глава правления Глобус Банка Сергей Мамедов считает такую перспективу преждевременной.

"Мой прогноз более гипотетичен, чем практичен: Украине понадобится по меньшей мере 3-4 года от момента завершения войны или прекращения горячей ее фазы, для того чтобы переориентироваться на евро. Также для меня очевидно, что такой переход возможен только при условии начала процесса интеграции Украины в ЕС", – констатировал банкир.

Большинство экспертов склонны к тому, что стремительного обвала гривны не произойдет благодаря значительным золотовалютным резервам НБУ и поддержке международных партнеров. В КИТ Group подчеркивают, что регулятор будет контролировать ситуацию: "Такая осторожная и медленная кривая девальвации должна притормозить инфляционные стимулы и предоставить рынку новые курсовые ориентиры без риска нарушения макрофинансовой стабильности".

По прогнозам аналитиков, в 2026 году курс доллара будет колебаться в пределах 43-45 грн, однако при прекращении активных боевых действий возможен сценарий укрепления национальной валюты.

