Валютний ринок у 2026 році: які ключові фактори впливу й очікування експертів

Україна наближається до 2026 року із відносно стабільною ситуацією на валютному ринку. Станом на 23 грудня офіційний курс становить 42,15 грн/дол., і експерти розглядають цей рівень як базовий орієнтир на старті наступного року. Водночас ключовим питанням залишається ризик послаблення гривні до 45,7 грн/дол. – показника, закладеного в держбюджеті.

Про це пише Delo.ua з посиланням на огляд Oboz.ua.

Ключовим фактором впливу на валютний ринок залишається війна. Аналітики фінансового маркетплейсу КИТ Group зазначають, що за умови продовження бойових дій зберігається висока невизначеність.

"На практиці це означає велику ймовірність кількох сценаріїв розвитку економічної та курсової ситуації, кожен із яких може мати місце в наступному році за умови реалізації певних подій", – пояснюють спеціалісти компанії.

Попри воєнні ризики Нацбанк продовжує дотримуватися політики керованої гнучкості. Як пояснює координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетьман, регулятор фокусується на стримуванні інфляції через стабільність курсу: "Там хочуть добитись того, щоб інфляція становила 5%. Один із ключових інструментів досягнення цього – стабільний курс".

Важливим аспектом довгострокового планування є потенційний перехід на євро як курсоутворювальну валюту. Проте голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов вважає таку перспективу передчасною.

"Мій прогноз більше гіпотетичний, аніж практичний: Україні знадобиться щонайменше 3-4 роки від моменту завершення війни або ж припинення гарячої її фази, для того щоб переорієнтуватися на євро. Також для мене є очевидним, що такий перехід можливий лише за умови початку процесу інтеграції України в ЄС", – констатував банкір.

Більшість експертів схиляються до того, що стрімкого обвалу гривні не відбудеться завдяки значним золотовалютним резервам НБУ та підтримці міжнародних партнерів. У КИТ Group підкреслюють, що регулятор контролюватиме ситуацію: "Така обережна та повільна крива девальвації має пригальмувати інфляційні стимули та надати ринку нові курсові орієнтири без ризику порушення макрофінансової стабільності".

За прогнозами аналітиків, у 2026 році курс долара коливатиметься в межах 43-45 грн, проте в разі припинення активних бойових дій можливий сценарій зміцнення національної валюти.

