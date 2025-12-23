Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

--0,10

EUR

49,49

+0,02

Готівковий курс:

USD

42,18

42,00

EUR

49,86

49,60

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Податкова служба за рік оштрафувала пункти обміну валют на понад 58 млн грн

гривні
Перевірки пунктів обміну валют: податкова виявила незаконну діяльність / Shutterstock

Державна податкова служба протягом року провела близько 200 фактичних перевірок пунктів обміну валют. За результатами контролю податківці донарахували понад 58 млн грн штрафів та виявили 20 випадків незаконної діяльності без державної реєстрації.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба ДПС.

Обмін валют в Україні

Фахівці Державної податкової служби проаналізували інформацію, розміщену на інтернет-ресурсах та в соціальних мережах, і виявили розгалужену мережу цілодобових пунктів обміну валют.

З’ясувалося, що ці обмінники працювали з порушеннями законодавства — без належної державної реєстрації, без ліцензії Національного банку України, без сплати податків та без застосування РРО/ПРРО.

У результаті скоординованих дій територіальних підрозділів ДПС протягом трьох тижнів роботу цієї мережі було припинено. Наразі всі виявлені пункти обміну не функціонують.

Податкова служба й надалі здійснює моніторинг активності цієї мережі. У разі виявлення нових фактів незаконної діяльності вживатимуться відповідні заходи реагування, наголошує пресслужба.

Нагадаємо, к 2025 році Податкова служба встановила рекорд: проти одного громадянина відкрито 24 податкові провадження.

Автор:
Ольга Опенько