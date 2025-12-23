Податкова служба за рік оштрафувала пункти обміну валют на понад 58 млн грн

Державна податкова служба протягом року провела близько 200 фактичних перевірок пунктів обміну валют. За результатами контролю податківці донарахували понад 58 млн грн штрафів та виявили 20 випадків незаконної діяльності без державної реєстрації.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба ДПС.

Обмін валют в Україні

Фахівці Державної податкової служби проаналізували інформацію, розміщену на інтернет-ресурсах та в соціальних мережах, і виявили розгалужену мережу цілодобових пунктів обміну валют.

З’ясувалося, що ці обмінники працювали з порушеннями законодавства — без належної державної реєстрації, без ліцензії Національного банку України, без сплати податків та без застосування РРО/ПРРО.

У результаті скоординованих дій територіальних підрозділів ДПС протягом трьох тижнів роботу цієї мережі було припинено. Наразі всі виявлені пункти обміну не функціонують.

Податкова служба й надалі здійснює моніторинг активності цієї мережі. У разі виявлення нових фактів незаконної діяльності вживатимуться відповідні заходи реагування, наголошує пресслужба.

