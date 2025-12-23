Податкова відкрила 24 провадження проти однієї людини

У 2025 році Податкова служба України встановила рекорд: проти одного громадянина відкрито 24 податкові провадження.

Як пише Delo.ua, про це інформує Opendatbot.

Чоловік 1986 року народження з Дніпропетровщини став рекордсменом за кількістю податкових проваджень, відкритих проти однієї особи у 2025 році. Загалом податкова служба відкрила проти нього 24 провадження, і всі вони залишаються активними.

Цей випадок демонструє зростання контролю з боку фіскальних органів і підкреслює посилення нагляду за дотриманням податкового законодавства в Україні. Спеціалісти наголошують, що подібна активність податкових органів є частиною системної роботи із протидії ухиленню від сплати податків та забезпечення справедливості податкової системи.

Що таке податкове навантаження

Податкове навантаження показує співвідношення між сумою сплачених податків та доходом або прибутком підприємства. Його можна виражати у відсотках або в абсолютних цифрах. Чим воно вище, тим менший чистий прибуток компанії, що може обмежувати інвестиції, скорочувати зарплати або призводити до зменшення штату.

Види податкового навантаження

Пряме податкове навантаження : податки, що сплачуються безпосередньо з доходу, наприклад податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб та податок на нерухомість.

: податки, що сплачуються безпосередньо з доходу, наприклад податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб та податок на нерухомість. Непряме податкове навантаження : податки, які закладені у вартість товарів і послуг, такі як ПДВ та акцизи. Їх сплачує кінцевий споживач через підвищення цін.

: податки, які закладені у вартість товарів і послуг, такі як ПДВ та акцизи. Їх сплачує кінцевий споживач через підвищення цін. Соціальні податки: відрахування роботодавця на пенсійне, медичне та інші соціальні страхування, які також входять до загального податкового навантаження.

Як оцінити податкове навантаження

Співвідношення податків до доходу: наприклад, якщо компанія сплатила 200 000 гривень податків при доході 1 000 000 гривень, податкове навантаження становитиме 20%. Аналіз фінансових показників: допомагає оцінити вплив податків на чистий та операційний прибуток. Порівняння з галузевими стандартами: дозволяє зрозуміти конкурентоспроможність компанії.

Як знизити податкове навантаження

Навіть у рамках законодавства можна легально зменшити податкове навантаження:

Вибір оптимальної системи оподаткування : спрощена або загальна система може суттєво впливати на суму податків.

: спрощена або загальна система може суттєво впливати на суму податків. Використання податкових пільг : державні програми підтримки бізнесу можуть зменшувати податкові зобов’язання.

: державні програми підтримки бізнесу можуть зменшувати податкові зобов’язання. Планування витрат : правильне управління витратами та інвестиціями допомагає знизити оподатковуваний прибуток.

: правильне управління витратами та інвестиціями допомагає знизити оподатковуваний прибуток. Консультації з фахівцями: податкові консультанти можуть запропонувати ефективні способи оптимізації податків.

Розуміння податкового навантаження допомагає підприємцям ефективніше планувати витрати, приймати зважені рішення та підвищувати прибутковість бізнесу.

