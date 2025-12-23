Запланована подія 2

Налоговая открыла 24 производства против одного человека

налоги
Наибольшая налоговая нагрузка 2025 года / Depositphotos

В 2025 году Налоговая служба Украины установила рекорд: против одного гражданина открыто 24 налоговых производства.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Opendatbot.

Мужчина 1986 года рождения из Днепропетровщины стал рекордсменом по количеству налоговых производств, открытых против одного человека в 2025 году. В целом налоговая служба открыла против него 24 производства, и все они остаются активными.

Это демонстрирует рост контроля со стороны фискальных органов и подчеркивает усиление надзора за соблюдением налогового законодательства в Украине. Специалисты отмечают, что подобная активность налоговых органов является частью системной работы по противодействию уклонению от уплаты налогов и обеспечению справедливости налоговой системы.

Что такое налоговая нагрузка

Налоговая нагрузка показывает соотношение между суммой уплаченных налогов и доходом или прибылью предприятия. Его можно выражать в процентах или абсолютных цифрах. Чем оно выше, тем меньше чистая прибыль компании, которая может ограничивать инвестиции, сокращать зарплаты или приводить к уменьшению штата.

Виды налоговой нагрузки

  • Прямая налоговая нагрузка : налоги, уплачиваемые непосредственно с дохода, например налог на прибыль, налог на доходы физических лиц и налог на недвижимость.
  • Косвенные налоговые нагрузки : налоги, заложенные в стоимость товаров и услуг, такие как НДС и акцизы. Их платит конечный потребитель из-за повышения цен.
  • Социальные налоги : отчисления работодателя на пенсионное, медицинское и другие социальные страхования, также входящие в общую налоговую нагрузку.

Как оценить налоговую нагрузку

  1. Соотношение налогов к доходу : например, если компания уплатила 200 000 гривен налогов при доходе 1 000 000 гривен, налоговая нагрузка составит 20%.
  2. Анализ финансовых показателей : помогает оценить влияние налогов на чистую и операционную прибыль.
  3. Сравнение с отраслевыми стандартами позволяет понять конкурентоспособность компании.

Как снизить налоговую нагрузку

Даже в рамках законодательства можно легально снизить налоговую нагрузку:

  • Выбор оптимальной системы налогообложения : упрощенная или общая система может оказывать существенное влияние на сумму налогов.
  • Использование налоговых льгот : государственные программы поддержки бизнеса могут уменьшать налоговые обязательства.
  • Планирование расходов : правильное управление расходами и инвестициями помогает снизить налогооблагаемую прибыль.
  • Консультации со специалистами : налоговые консультанты могут предложить эффективные способы оптимизации налогов.

Понимание налоговой нагрузки помогает предпринимателям более эффективно планировать расходы, принимать взвешенные решения и повышать прибыльность бизнеса.

Ранее сообщалось, что принятие решения об уплате НДС ФЛПами с оборотом от 1 млн гривен будет происходить при условии улучшения и упрощения администрирования.

Автор:
Ольга Опенько