В ГНС прокомментировали новые налоги для ФЛП с оборотом от 1 млн гривен

Принятие решения об уплате НДС ФЛПами с оборотом от 1 млн гривен будет происходить при улучшении и упрощении администрирования.

Как пишет Delo.ua, об этом заявила и.о председателя Государственной налоговой службы Леся Карнаух в интервью РБК-Украина.

Бизнес злоупотребляет упрощенной налоговой системой

Комментируя обязательства украинского правительства перед МВФ по уплате ФЛП НДС, если у них оборот превышает 1 млн гривен, глава ГНС отметила, что эти решения не будут направлены на то, чтобы субъекты микро- и малого предпринимательства пострадали.

"Как решит законодатель, так и будем это делать. Но будем активно приобщаться к тому, чтобы этот процесс и сама процедура сотрудничества с плательщиком была выгодна и удобна для обоих участников процесса", - подчеркнула Карнаух.

Она добавила, что налоговая фиксирует злоупотребление бизнесом упрощенной налоговой системой. Многие компании используют ее, чтобы дробить свой бизнес, оптимизировать доходы и, соответственно, не платить справедливые налоги в государственный бюджет.

"Упрощенную систему налогообложения создавали не для схем. Но сейчас некоторые ее пытаются использовать как агрессивную схему оптимизации своих доходов и, соответственно, занижение налоговых обязательств", - подчеркнула глава ГНС.

По ее словам, налоговая постоянно следит за разными сферами бизнеса, в частности, продавцами бытовой техники, рынком подакцизных товаров, где есть серые или черные схемы.

Новые налоги для ФЛП с оборотом от 1 млн гривен

Ранее сообщалось, что украинское правительство готовит ряд налоговых изменений, включая введение НДС для ФЛП с годовым доходом более 1 миллиона гривен (24 тысячи долларов) в рамках нового меморандума С МВФ. Этой лазейкой активно пользуются крупные компании и сети ресторанов для уменьшения налоговых выплат.

18 декабря Министерство финансов вынесло на публичное обсуждение проект закона, который должен ввести НДС для плательщиков единого налога.

Что предполагает обнародованный законопроект и что на этот счет думает украинский бизнес, эксперты и юристы, — исследовало Delo.ua.