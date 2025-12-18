Отсрочка POS-терминалов для ФЛП 1 группы Минэкономики считает нецелесообразным – Гетманцев

Минэкономики считает нецелесообразным отсрочку обязательных POS-терминалов для ФЛП первой группы с 1 января 2026 года. На урегулирование этого вопроса остается всего 14 дней.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

"Получил позицию исполнительной ветви власти по отсрочке обязательной установки платежных терминалов для ФЛП 1-й группы с 1 января 2026 года. Отсрочку Минэкономики считает нецелесообразной", — отметил политик.

Он заявил, что такую позицию не воспринимает и не разделяет. Считает, что Минэкономики не учитывает реальные условия, в которых сегодня работают мелкие предприниматели.

Гетманцев убежден, что предприниматели, не занимающиеся "дроблением" бизнеса или сложными схемами, просто пытаются выжить и обеспечить себя в этот сверхсложный период.

Нардеп подчеркнул, что до начала действия новых требований о применении ФЛП первой группы платежных терминалов остается всего 14 дней.

"Требую отсрочить сроки обязательного ввода терминалов для мельчайших ФЛП по меньшей мере до конца войны", - заявил Даниил Гетманцев и добавил, что по этому вопросу лично обратился к премьер-министру Украины Юлии Свириденко.

Ранее сообщалось, что 72% украинских предпринимателей малого и среднего бизнеса получают более половины своего дохода из-за безналичных продаж.