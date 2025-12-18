Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,34

+0,15

EUR

49,63

--0,04

Наличный курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,90

49,72

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Отсрочка POS-терминалов для ФЛП 1 группы Минэкономики считает нецелесообразным – Гетманцев

Даниил Гетманцев
Даниил Гетманцев / Delo.ua

Минэкономики считает нецелесообразным отсрочку обязательных POS-терминалов для ФЛП первой группы с 1 января 2026 года. На урегулирование этого вопроса остается всего 14 дней.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

"Получил позицию исполнительной ветви власти по отсрочке обязательной установки платежных терминалов для ФЛП 1-й группы с 1 января 2026 года. Отсрочку Минэкономики считает нецелесообразной", — отметил политик.

Он заявил, что такую позицию не воспринимает и не разделяет. Считает, что Минэкономики не учитывает реальные условия, в которых сегодня работают мелкие предприниматели.

Гетманцев убежден, что предприниматели, не занимающиеся "дроблением" бизнеса или сложными схемами, просто пытаются выжить и обеспечить себя в этот сверхсложный период.

Нардеп подчеркнул, что до начала действия новых требований о применении ФЛП первой группы платежных терминалов остается всего 14 дней.

"Требую отсрочить сроки обязательного ввода терминалов для мельчайших ФЛП по меньшей мере до конца войны", - заявил Даниил Гетманцев и добавил, что по этому вопросу лично обратился к премьер-министру Украины Юлии Свириденко.

Ранее сообщалось, что 72% украинских предпринимателей малого и среднего бизнеса получают более половины своего дохода из-за безналичных продаж.

Автор:
Татьяна Ковальчук