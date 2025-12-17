Рестораны выходят из тени: НДФЛ в отрасли вырос на 60% — Гетманцев

После вступления в силу закона №4536 о минимальном уровне средних заработных плат ресторанный бизнес, работающий с подакцизными товарами, демонстрирует признаки выхода из тени.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилоа Гетманцева.

По его словам, по состоянию на 1 ноября 2025 г. поступления НДФЛ за КВЭД 56.10 (деятельность ресторанов) выросли на 60,4% по сравнению с предыдущим периодом. На этот прирост 36% приходится непосредственно на увеличение фонда оплаты труда, что свидетельствует о легализации части рынка.

Положительные конфигурации наблюдаются и в структуре зарплат. Если сравнивать октябрь 2025 с январем 2025 года, количество плательщиков с зарплатой менее 8 тыс. грн уменьшилось на 11,1%. В то же время количество плательщиков, декларирующих зарплаты свыше 16 тыс. грн, выросло на 952% — в 10,5 раза.

В то же время, как отмечает Гетманцев, часть компаний и ФЛПы продолжает сознательно занижать доходы, не оформлять всех работников и декларировать минимальные зарплаты. Он подчеркнул, что бизнес и дальше имеет возможность безболезненно исправить эти показатели и выйти из тени.

Отдельно глава комитета привел пример ресторана "БашА кухня" в Жовкве, который, по его словам, имеет значительные обороты и штат более 50 человек, но в октябре официально оформил только троих работников с минимальной зарплатой. По словам Гетманцева, такие случаи не останутся без внимания.

"(Я) поддерживаю малый бизнес, если он действительно мал. Но если объемы значительно больше – не следует пользоваться схемами дробления на ФЛП и уклоняться в уплате налогов. Честная конкуренция всегда лучше страха и теневых схем", — подчеркнул он.

Ранее Гетманцев отмечал, что по состоянию на 1 ноября 2025 г. уплата НДФЛ топ-45 сетей фудритейла выросла на 44%. Он назвал это не случайным скачком, а результатом конкретных регуляторных решений.