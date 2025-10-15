Гетманцев: Фудритейл остается одним из самых проблемных секторов по уровню уплаты налогов

Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике заслушал вопрос о состоянии налогообложения в сфере фудритейла. Ситуация беспрецедентна: отрасль с наибольшими оборотами демонстрирует один из самых низких уровней уплаты налогов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения главы комитета Даниила Гетманцева.

Несмотря на рост объемов реализации, средние официальные зарплаты в фудритейле остаются одними из самых низких в экономике — 7,6 тыс. грн. против 28,9 тыс. грн. средней по стране. Поэтому потери бюджета от неуплаченных налогов и взносов за 2021–2025 годы превысили по меньшей мере 120 млрд грн.

В 2024 году 73% компаний отрасли не добились среднего уровня уплаты налога на прибыль, а половина плательщиков не показывает реальный уровень НДС. По оценкам, в 2025 году потери бюджета по НДС могут достигать 2,5–4 млрд грн.

В настоящее время в фудритейле действует более 83,9 тыс. субъектов, из них 79,8 тыс. - ФЛП, большинство из которых работают на упрощенной системе, а еще 26% - "спящие". По словам Гетманцева, это свидетельствует о массовом использовании схем "дробления бизнеса", когда крупные торговые сети оформляют каждый магазин в качестве отдельного ФЛП во избежание налогообложения.

Среди последствий – занижение базы для НДС и налога на прибыль, неофициальное трудоустройство работников и выплата зарплат "в конвертах".

Гетманцев привел конкретные примеры:

"Маркетопт" — выявлено более 60 связанных ФЛП, расчетные потери бюджета только по ним составляют более 1,1 млрд грн, потенциально — до 4,3 млрд грн плюс 0,9 млрд грн ЕСВ.

"ТАНО" — 128 магазинов и ни одного юрлица. Ориентировочные потери бюджета — до 800 млн грн, при средней официальной зарплате 5 359 грн, что существенно ниже реальной.

"Бюджет теряет, армия теряет – и все это происходит не в тени, а просто при дневном свете в торговом зале на глазах контролирующих органов", – подчеркнул Гетманцев.

Он призвал Бюро экономической безопасности и ГНС положить конец практике "дробления бизнеса", когда крупные сети прикрываются статусом малого предпринимательства, уклоняясь от уплаты налогов и искажая конкуренцию на рынке.

Еще в июле сообщалось, что Бюро экономической безопасности Украины получит информацию по расследованию теневых схем в розничной торговле. В частности, речь идет о случаях искусственного распределения сети на десятки ФЛП во избежание уплаты налога на прибыль, НДС и официального трудоустройства сотрудников.