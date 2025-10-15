"Дія.City" принесла в бюджет 22 миллиарда гривен: Гетманцев анонсировал обновление стимулов для IT-отрасли

Украинские IT-компании, работающие в режиме "Дія.City", за девять месяцев 2025 года уплатили в государственный бюджет 22 миллиарда гривен налогов — на 9,7 миллиарда больше, чем в прошлом. Половину этой суммы обеспечили компании, работающие по системе налога на выведенный капитал (НнВК).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева.

По его словам, по состоянию на 1 октября 2025 года в реестре "Дія.City" находится 2721 компания, из которых 1046 перешли на уплату НнВК. Доля таких плательщиков продолжает уменьшаться — только за восемь месяцев этого года она сократилась на 9 процентных пунктов и составляет 38,4%.

Налог на прибыль от резидентов "Дія.City" в 2025 году составил 3,4 млрд грн, из которых 1 млрд грн приходится на плательщиков НнВК. Поступления от НДС выросли до 7,3 млрд грн, из них 3,8 млрд грн уплатили компании на НнВК. НДФЛ и военный сбор обеспечили бюджету еще 11,3 млрд грн, из которых 6,2 млрд грн — от плательщиков НнВК.

Сумма возмещения НДС для резидентов "Дія.City" также увеличилась - до 1,9 млрд грн, из которых 1,6 млрд грн получили компании, работающие по НнВК. Это на 1,6 млрд грн больше, чем в прошлом.

В ходе совместного совещания с представителями компаний-резидентов "Дія.City" и отраслевых ассоциаций Гетманцев отметил, что режим "Дія.City" остается эффективным инструментом развития ІТ-отрасли. В то же время уменьшение доли компаний, выбирающих НнВК, указывает на необходимость усовершенствования налоговых стимулов.

По словам Гетманцева, "Дія.City" является фундаментом развития украинского технологического бизнеса, обеспечивающего не только налоговые преимущества, но и доверие, предсказуемость и конкурентоспособность Украины среди других стран. Он отметил важность соблюдения стабильности правил на 25 лет, как это предусмотрено законодательством, и подчеркнул, что налоговые органы должны рассматривать "Дія.City" как специальный режим для технологического сектора, а не как фактор риска.

Следующий этап развития "Дія.City", по итогам встречи, должен превратить ее в пространство, объединяющее технологическую свободу, прозрачные правила и стабильную налоговую политику .

Напомним, в августе Гетманцев заявлял, что "Дія.City" не оправдала ожиданий и в реестре зарегистрировано 2 210 компаний. Это количество значительно меньше, чем ожидалось, несмотря на то, что решением Кабинета министров в резидентов разрешили включать не только IT-компании.