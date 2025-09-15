В "Дія.City" уже 2500 резидентов и более 125 тысяч специалистов

К пространству "Дія.City" присоединились уже 2 500 компаний, объединяющих более 125 000 украинских и международных ИТ-специалистов. Только за 8 месяцев 2025 резиденты уплатили почти 20 миллиардов гривен налогов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры .

В "Дія.City" работают компании по самым разным направлениям - от разработчиков программного обеспечения для беспилотников до сервисов цифровых виньеток. Новые участники присоединяются к пространству каждый день, что подтверждает рост доверия бизнеса к условиям, созданным в правовом режиме.

"Дія.City" - это уникальное налоговое и правовое пространство, созданное для развития технологического бизнеса и инновационной экосистемы в Украине. Компании-резиденты получают:

благоприятные налоги;

гибкие формы сотрудничества со специалистами;

инструменты для привлечения венчурного капитала;

гарантии защиты интеллектуальной собственности

Добавим, что с января по август 2025 года количество резидентов "Дія.City" выросло почти вдвое - до 2318 компаний. Это привело к значительному увеличению налоговых поступлений.

В государственный бюджет поступило 19,5 млрд грн платежей. Это на 81% (8,7 млрд грн) больше, чем за аналогичный период в прошлом году, когда 1339 резидентов уплатили 10,8 млрд грн.