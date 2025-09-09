За восемь месяцев количество резидентов "Дія.City" увеличилось почти вдвое: как выросли платежи в бюджет

С января по август 2025 года количество резидентов "Дія.City" выросло почти вдвое — до 2318 компаний. Это привело к значительному увеличению налоговых поступлений. В государственный бюджет поступило 19,5 млрд грн платежей. Это на 81% (8,7 млрд грн) больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда 1339 резидентов уплатили 10,8 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение исполняющей обязанности главы ГНСУ Леси Карнаух.

Структура поступлений за этот год:

налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 9,9 млрд грн (51%);

налог на добавленную стоимость (НДС) - 6,4 млрд грн (33%);

налог на прибыль предприятий - 3,2 млрд грн (16%)

Сегодня в реестре "Дія.City" уже более 2,8 тыс. компаний, из которых 2,4 тыс. являются действующими резидентами.

Кто может стать резидентом "Дія.City"?

Специальный правовой режим доступен для юридических лиц, отвечающих требованиям Закона Украины "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине". Резидентами могут стать компании, работающие в областях:

компьютерного программирования;

консультирование по вопросам информатизации;

издание компьютерных игр и другого программного обеспечения;

предоставление онлайн-сервисов и веб-услуг;

обработки данных;

образовательной деятельности в ИТ;

кибербезопасности.

"Специальный правовой режим, который действует - колоссальная возможность для ИТ-компаний инвестировать, создавать рабочие места и производить современный и качественный продукт. Налоги, уплаченные резидентами "Дія.City", - это вклад в более сильную Украину", - отметила Карнаух.

