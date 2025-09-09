Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,03

EUR

48,38

+0,22

Наличный курс:

USD

41,25

41,17

EUR

48,55

48,38

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

За восемь месяцев количество резидентов "Дія.City" увеличилось почти вдвое: как выросли платежи в бюджет

курс доллара курс гривны
Резиденты "Дія.City" уплатили в госбюджет 19,5 млрд грн налогов.

С января по август 2025 года количество резидентов "Дія.City" выросло почти вдвое — до 2318 компаний. Это привело к значительному увеличению налоговых поступлений. В государственный бюджет поступило 19,5 млрд грн платежей. Это на 81% (8,7 млрд грн) больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда 1339 резидентов уплатили 10,8 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение исполняющей обязанности главы ГНСУ Леси Карнаух.

Структура поступлений за этот год:

  • налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 9,9 млрд грн (51%);
  • налог на добавленную стоимость (НДС) - 6,4 млрд грн (33%);
  • налог на прибыль предприятий - 3,2 млрд грн (16%)

Сегодня в реестре "Дія.City" уже более 2,8 тыс. компаний, из которых 2,4 тыс. являются действующими резидентами.

Кто может стать резидентом "Дія.City"?

Специальный правовой режим доступен для юридических лиц, отвечающих требованиям Закона Украины "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине". Резидентами могут стать компании, работающие в областях:

  • компьютерного программирования;
  • консультирование по вопросам информатизации;
  • издание компьютерных игр и другого программного обеспечения;
  • предоставление онлайн-сервисов и веб-услуг;
  • обработки данных;
  • образовательной деятельности в ИТ;
  • кибербезопасности.

"Специальный правовой режим, который действует - колоссальная возможность для ИТ-компаний инвестировать, создавать рабочие места и производить современный и качественный продукт. Налоги, уплаченные резидентами "Дія.City", - это вклад в более сильную Украину", - отметила Карнаух.

Напомним, украинская IT-индустрия высказала позицию по поводу последних заявлений главы Комитета ВР Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева по результатам программы "Дія.City".

Автор:
Татьяна Ковальчук