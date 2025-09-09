Запланована подія 2

За вісім місяців кількість резидентів "Дія.City" збільшилась майже вдвічі: як зросли платежі до бюджету

Резиденти "Дія.City" сплатили до держбюджету 19,5 млрд грн податків.

З січня по серпень 2025 року кількість резидентів "Дія.City" зросла майже вдвічі — до 2318 компаній. Це призвело до значного збільшення податкових надходжень. До державного бюджету надійшло 19,5 млрд грн платежів. Це на 81% (8,7 млрд грн) більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли 1339 резидентів сплатили 10,8 млрд грн. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення виконуючої обов’язки голови ДПСУ Лесі Карнаух.

Структура надходжень за цей рік:

  • податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 9,9 млрд грн (51%); 
  • податок на додану вартість (ПДВ) — 6,4 млрд грн (33%); 
  • податок на прибуток підприємств — 3,2 млрд грн (16%)

Сьогодні в реєстрі "Дія.City" вже понад 2,8 тис. компаній, з яких 2,4 тис. є діючими резидентами.

Хто може стати резидентом "Дія.City"?

Спеціальний правовий режим доступний для юридичних осіб, які відповідають вимогам Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні". Резидентами можуть стати компанії, що працюють у сферах:

  • комп’ютерного програмування; 
  • консультування з питань інформатизації; 
  • видання комп’ютерних ігор та іншого програмного забезпечення; 
  • надання онлайн-сервісів та веб-послуг; 
  • обробки даних; 
  • освітньої діяльності в ІТ; 
  • кібербезпеки.

"Спеціальний правовий режим, який діє – колосальна можливість для ІТ-компаній інвестувати, створювати робочі місця та виготовляти сучасний та якісний продукт. Податки, сплачені резидентами "Дія Сіті", — це внесок у сильнішу Україну", — зазначила Карнаух.

Нагадаємо, українська IT-індустрія висловила позицію щодо останніх заяв голови Комітету ВР України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева стосовно результатів програми "Дія.City".

Автор:
Тетяна Ковальчук