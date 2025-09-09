За вісім місяців кількість резидентів "Дія.City" збільшилась майже вдвічі: як зросли платежі до бюджету

З січня по серпень 2025 року кількість резидентів "Дія.City" зросла майже вдвічі — до 2318 компаній. Це призвело до значного збільшення податкових надходжень. До державного бюджету надійшло 19,5 млрд грн платежів. Це на 81% (8,7 млрд грн) більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли 1339 резидентів сплатили 10,8 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення виконуючої обов’язки голови ДПСУ Лесі Карнаух.

Структура надходжень за цей рік:

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 9,9 млрд грн (51%);

податок на додану вартість (ПДВ) — 6,4 млрд грн (33%);

податок на прибуток підприємств — 3,2 млрд грн (16%)

Сьогодні в реєстрі "Дія.City" вже понад 2,8 тис. компаній, з яких 2,4 тис. є діючими резидентами.

Хто може стати резидентом "Дія.City"?

Спеціальний правовий режим доступний для юридичних осіб, які відповідають вимогам Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні". Резидентами можуть стати компанії, що працюють у сферах:

комп’ютерного програмування;

консультування з питань інформатизації;

видання комп’ютерних ігор та іншого програмного забезпечення;

надання онлайн-сервісів та веб-послуг;

обробки даних;

освітньої діяльності в ІТ;

кібербезпеки.

"Спеціальний правовий режим, який діє – колосальна можливість для ІТ-компаній інвестувати, створювати робочі місця та виготовляти сучасний та якісний продукт. Податки, сплачені резидентами "Дія Сіті", — це внесок у сильнішу Україну", — зазначила Карнаух.

