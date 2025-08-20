IT-індустрія України відреагувала на заяви Гетманцева: "Дія.City" забезпечує рекордні податкові надходження

Українська IT-індустрія висловила позицію щодо останніх заяв голови Комітету ВР України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева стосовно результатів програми "Дія.City". Представники галузі, як резиденти нового правового режиму, так і компанії, що ще не приєдналися до нього, наголосили на ефективності моделі та її внеску у розвиток економіки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на реліз IT Ukraine Association.

Рекордні податкові надходження у 2025 році

Лише за перше півріччя 2025 року резиденти "Дія.City" сплатили майже 16 млрд грн податків, що вже майже дорівнює сумі податкових надходжень за весь 2024 рік. Для порівняння, у 2024 році резиденти програми сплатили 18 млрд грн. Основну частину приросту забезпечили податок на доходи фізичних осіб, військовий збір і ПДВ, що безпосередньо підтримують державний бюджет і обороноздатність країни.

Вплив війни на IT-індустрію та розвиток "Дія.City"

До 2022 року українська IT-галузь переживала активний розвиток: країну обирали для аутсорсингу, компанії конкурували за спеціалістів, а ринок цифрових послуг стрімко зростав. З початком війни ситуація змінилася через ризики відключень електроенергії, мобілізації персоналу та інші виклики.

Перехід компаній до нового правового режиму відбувається поступово. Бізнес адаптує моделі роботи, зберігає команди та валютні надходження, проте спостерігається стабільне зростання кількості резидентів, їхніх працівників і гіг-контракторів. Різниця у податковому навантаженні між ФОПами та резидентами "Дія.City" є незначною, тому говорити про ухилення від оподаткування некоректно.

IT-індустрія України залишається другим за обсягами джерел валютної виручки сектором економіки і одним із найбільш стабільних. Завдяки передбачуваності умов і довірі до держави створюються нові робочі місця, розвиваються R&D-напрямки, інвестується в освіту та формується українська технологічна екосистема. Держава гарантувала незмінність умов "Дія.City" на 25 років, що дозволяє компаніям ухвалювати стратегічні рішення щодо інвестицій і розширення команд.

Підтримка розвитку та відкритий діалог

Представники IT-галузі переконані, що подальший розвиток "Дія.City" забезпечить стале зростання податкових надходжень і економічний ефект для всієї країни. Відкритий діалог між бізнесом і державою залишається ключовим фактором успішної співпраці та розвитку сектору.

Спільну позицію IT-індустрії щодо результатів роботи "Дія.City" підтримали Асоціація IT Ukraine, Diia.City Union, IT Cluster Transcarpathia, Chernivtsi IT Cluster, IT-Association Vinnytsia, Odesa IT-family, Kharkiv IT Cluster, Cherkasy IT Cluster, Івано-Франківський IT кластер, Lviv IT Cluster, IT Dnipro Community та Rivne IT Cluster.

Нагадаємо, два дні тому Гетманцев написав, що в реєстрі “Дія.City” є лише 2 210 компаній. Ця кількість значно менша, ніж очікувалося, попри те, що рішенням Кабінету міністрів до резидентів дозволили включати не тільки IT-компанії.