"Дія.City" не виправдав очікувань, але надходження податків зростають

Станом на 1 серпня 2025 року в реєстрі “Дія.City” зареєстровано 2 210 компаній. Ця кількість значно менша, ніж очікувалося, попри те, що рішенням Кабінету міністрів до резидентів дозволили включати не тільки IT-компанії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови Комітету ВР України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

На його думку, це свідчить про те, що індустрія все ще активно використовує схеми з фізичними особами-підприємцями (ФОПами) для ухилення від оподаткування.

З усіх резидентів "Дія.City" 870 юридичних осіб обрали податок на виведений капітал (ПнВК). Їхня частка становить 39,4% і продовжує зменшуватися порівняно з попередніми періодами, зокрема за 8 місяців 2025 року вона скоротилася на 8 відсоткових пунктів.

Загалом, протягом січня–липня 2025 року резиденти "Дія.City" сплатили до бюджету 16,3 млрд грн (без ЄСВ), що на 7,5 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Структура надходжень у січні–липні 2025 року:

Податок на прибуток – 2,3 млрд грн, з яких 0,6 млрд грн сплатили платники ПнВК. Приріст до 2024 року склав +0,5 млрд грн, зокрема +0,1 млрд грн по платниках ПнВК.

ПДВ – 5,6 млрд грн, з яких 3,0 млрд грн сплатили платники ПнВК. Приріст до 2024 року склав +2,0 млрд грн, з яких +1,2 млрд грн по платниках ПнВК.

ПДФО та військовий збір – 8,4 млрд грн, з яких 4,5 млрд грн сплатили платники ПнВК. Приріст до 2024 року склав +5,0 млрд грн, з яких +2,7 млрд грн по платниках ПнВК.

Сума відшкодування ПДВ для резидентів "Дія.City" також зросла і станом на 1 серпня 2025 року досягла 0,8 млрд грн. З цієї суми 0,5 млрд грн отримали платники ПнВК. Це на 0,6 млрд грн більше, ніж у 2024 році (+0,5 млрд грн по платниках ПнВК).

На основі аналізу цих даних Данило Гетманцев зробив кілька ключових висновків. Він зазначив, що резиденти "Дія.City" дійсно забезпечили значне зростання податкових надходжень у 2025 році. За його словами, основний приріст стався завдяки збільшенню надходжень від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), військового збору та ПДВ. Водночас, Гетманцев висловив розчарування тим, що, попри унікальні та вигідні умови, режим Дія.City не зміг залучити навіть половину IT-індустрії, яка продовжує використовувати податкові схеми з фізичними особами-підприємцями (ФОПами).

Додамо, що станом на початок року "Дія.City" об’єднала 1500 компаній та 100 тисяч ІТ-спеціалістів.

Раніше в Міністерстві цифрової трансформації пояснили, чому умову щодо зарплати від 20 тисяч гривень для оформлення бронювання від мобілізації не було розповсюджено на компанії-резиденти спецрежиму "Дія.City".