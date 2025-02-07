За три роки "Дія.City" об’єднала 1500 компаній та 100 тисяч ІТ-спеціалістів

Спеціальному податковому простору "Дія.City" вже 3 роки. Він був створений буквально за два тижні до початку повномасштабної війни, але попри всі виклики демонструє стійкість та ефективність у підтримці українського технологічного сектору.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, на сьогодні в"Дія.City" більше ніж півтори тисячі резидентів, а саме 1555 — від техногігантів до невеликих стартапів. 70% усієї ІТ-галузі — це резиденти "Дія.City".

У "Дія.City" 1555 компаній — від техногігантів до невеликих стартапів. Фото: Telegram/zedigital

Федоров наголосив, що наразі у бізнесах, інкорпорованих у цей простір, задіяно близько 100 тисяч людей, з яких 60% працюють за трудовими договорами, а 35% - за гіг-контрактами. Це, за його словами, є сучасним форматом співпраці з фахівцями і хорошим прикладом розвитку архітектури самої "Дія.City".

Переважна більшість резидентів працюють за трудовими договорами. Фото: Telegram/zedigital

За 2024 рік резиденти "Дія.City" сплатили понад 18 млрд грн податків, що більш як вполовину перевищує показник 2023 року. Крім того, торік половина компаній перейшли на режим податку на виведений капітал (ПнВК).

Що планується на 2025-й:

Дія.City Invest. Сформувати в Україні культуру інвестування в технології та стартапи.

Сформувати в Україні культуру інвестування в технології та стартапи. Science City. Перетворити наукові парки на сучасні екосистеми.

Перетворити наукові парки на сучасні екосистеми. Розширення діяльності на R&D та технічні випробування. Резидентами зможуть ставати компанії, які розробляють і тестують продукти у всіх сферах.

Про "Дія.City"

"Дія.City" – це державна ініціатива, яка пропонує спеціальний податковий режим для українських технологічних підприємств, яка була впроваджена в Україні на початку 2022 року. В межах цього простору технологічні компанії можуть будувати прозору корпоративну структуру та використовувати вигідні можливості для залучення інвестицій.

Раніше в Міністерстві цифрової трансформації пояснили, чому умову щодо зарплати від 20 тисяч гривень для оформлення бронювання від мобілізації не було розповсюджено на компанії-резиденти спецрежиму "Дія.City".