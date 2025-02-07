За три года "Дія.City" объединила 1500 компаний и 100 тысяч ИТ-специалистов

Специальному налоговому пространству "Дія.City" уже 3 года. Он был создан буквально за две недели до начала полномасштабной войны, но, несмотря на все вызовы, демонстрирует устойчивость и эффективность в поддержке украинского технологического сектора.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, на сегодняшний момент в "Дія.City" более полутора тысяч резидентов, а именно 1555 — от техногигантов до небольших стартапов. 70% всей ІТ-отрасли – это резиденты Дія.City.

В Действие 1 555 компаний – от техногигантов до небольших стартапов. Фото: Telegram/zedigital

Федоров подчеркнул, что в настоящее время в бизнесах, инкорпорированных в это пространство, задействовано около 100 тысяч человек, из которых 60% работают по трудовым договорам, а 35% — по гиг-контрактам. Это, по его словам, современный формат сотрудничества со специалистами и хороший пример развития архитектуры самой "Дія.City".

В Действие 1 555 компаний – от техногигантов до небольших стартапов. Фото: Telegram/zedigital

За 2024 год резиденты "Дія.City" уплатили более 18 млрд грн налогов, что более чем вполовину превышает показатель 2023 года. Кроме того, в прошлом году половина компаний перешла на режим налога на выведенный капитал (ННПК).

Что планируется на 2025-й:

Действие. City Invest. Сформировать в Украине культуру инвестирования в технологии и стартапы.

Сформировать в Украине культуру инвестирования в технологии и стартапы. Science City. Превратить научные парки в современные экосистемы.

Превратить научные парки в современные экосистемы. Расширение деятельности на R&D и технические испытания. Резидентами могут стать компании, которые разрабатывают и тестируют продукты во всех сферах.

О "Дія.City"

"Дія.City" – это государственная инициатива, которая предлагает специальный налоговый режим для украинских технологических предприятий, которая была введена в Украине в начале 2022 года. В рамках этого пространства технологические компании могут строить прозрачную корпоративную структуру и использовать выгодные возможности для привлечения инвестиций.

Ранее в Министерстве цифровой трансформации объяснили, почему условие зарплаты от 20 тысяч гривен для оформления бронирования от мобилизации не было распространено на компании-резиденты спецрежима "Дія.City" .