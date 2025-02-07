Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,49

--0,17

EUR

42,98

--0,43

Наличный курс:

USD

41,65

41,65

EUR

43,51

43,32

ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

За три года "Дія.City" объединила 1500 компаний и 100 тысяч ИТ-специалистов

Дія.City
"Дія.City" стал надежным партнером для украинского технологического бизнеса. Фото: Действие.

Специальному налоговому пространству "Дія.City" уже 3 года. Он был создан буквально за две недели до начала полномасштабной войны, но, несмотря на все вызовы, демонстрирует устойчивость и эффективность в поддержке украинского технологического сектора.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, на сегодняшний момент в "Дія.City" более полутора тысяч резидентов, а именно 1555 — от техногигантов до небольших стартапов. 70% всей ІТ-отрасли – это резиденты Дія.City.

Фото 2 — За три года "Дія.City" объединила 1500 компаний и 100 тысяч ИТ-специалистов
В Действие 1 555 компаний – от техногигантов до небольших стартапов. Фото: Telegram/zedigital

Федоров подчеркнул, что в настоящее время в бизнесах, инкорпорированных в это пространство, задействовано около 100 тысяч человек, из которых 60% работают по трудовым договорам, а 35% — по гиг-контрактам. Это, по его словам, современный формат сотрудничества со специалистами и хороший пример развития архитектуры самой "Дія.City".

Фото 3 — За три года "Дія.City" объединила 1500 компаний и 100 тысяч ИТ-специалистов
В Действие 1 555 компаний – от техногигантов до небольших стартапов. Фото: Telegram/zedigital

За 2024 год резиденты "Дія.City" уплатили более 18 млрд грн налогов, что более чем вполовину превышает показатель 2023 года. Кроме того, в прошлом году половина компаний перешла на режим налога на выведенный капитал (ННПК).

Что планируется на 2025-й:

  • Действие. City Invest. Сформировать в Украине культуру инвестирования в технологии и стартапы.
  • Science City. Превратить научные парки в современные экосистемы.
  • Расширение деятельности на R&D и технические испытания. Резидентами могут стать компании, которые разрабатывают и тестируют продукты во всех сферах.

 О "Дія.City" 

"Дія.City" – это государственная инициатива, которая предлагает специальный налоговый режим для украинских технологических предприятий, которая была введена в Украине в начале 2022 года. В рамках этого пространства технологические компании могут строить прозрачную корпоративную структуру и использовать выгодные возможности для привлечения инвестиций.

Ранее в Министерстве цифровой трансформации объяснили, почему условие зарплаты от 20 тысяч гривен для оформления бронирования от мобилизации не было распространено на компании-резиденты спецрежима "Дія.City" .

Автор:
Татьяна Бессараб