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За три года "Дія.City" объединила 1500 компаний и 100 тысяч ИТ-специалистов
Специальному налоговому пространству "Дія.City" уже 3 года. Он был создан буквально за две недели до начала полномасштабной войны, но, несмотря на все вызовы, демонстрирует устойчивость и эффективность в поддержке украинского технологического сектора.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, на сегодняшний момент в "Дія.City" более полутора тысяч резидентов, а именно 1555 — от техногигантов до небольших стартапов. 70% всей ІТ-отрасли – это резиденты Дія.City.
Федоров подчеркнул, что в настоящее время в бизнесах, инкорпорированных в это пространство, задействовано около 100 тысяч человек, из которых 60% работают по трудовым договорам, а 35% — по гиг-контрактам. Это, по его словам, современный формат сотрудничества со специалистами и хороший пример развития архитектуры самой "Дія.City".
За 2024 год резиденты "Дія.City" уплатили более 18 млрд грн налогов, что более чем вполовину превышает показатель 2023 года. Кроме того, в прошлом году половина компаний перешла на режим налога на выведенный капитал (ННПК).
Что планируется на 2025-й:
- Действие. City Invest. Сформировать в Украине культуру инвестирования в технологии и стартапы.
- Science City. Превратить научные парки в современные экосистемы.
- Расширение деятельности на R&D и технические испытания. Резидентами могут стать компании, которые разрабатывают и тестируют продукты во всех сферах.
О "Дія.City"
"Дія.City" – это государственная инициатива, которая предлагает специальный налоговый режим для украинских технологических предприятий, которая была введена в Украине в начале 2022 года. В рамках этого пространства технологические компании могут строить прозрачную корпоративную структуру и использовать выгодные возможности для привлечения инвестиций.
Ранее в Министерстве цифровой трансформации объяснили, почему условие зарплаты от 20 тысяч гривен для оформления бронирования от мобилизации не было распространено на компании-резиденты спецрежима "Дія.City" .