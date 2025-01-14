Украинский IT-бизнес продолжает развиваться вопреки войне, — Наталья Никольская, Дія.City

Летом 2023 года основатели украинских технологических гигантов Ajax Systems, Genesis, MacPaw, Monobank, Netpeak Group и Roosh создали бизнес-союз продуктовых технологических компаний – резидентов Дия.Сити. Официальная презентация Diia.City United прошла 6 февраля 2024 года. Возглавила Союз эксперт по стратегическим трансформациям и глобализации бизнеса, эксторговая представительница — заместитель министра экономического развития и торговли (2015–2019) Наталья Никольская. В интервью Delo.ua она рассказала, как повышение налогов повлияло на технологический бизнес, об ожиданиях иностранных инвесторов и планах на 2025 год.

По состоянию на май 2024-го Министерство цифровой трансформации сообщало, что резидентами «Дія.City» являются около 1000 компаний. Сколько сейчас, по состоянию на начало января 2025 года?

— Пространство Дія.City постоянно растет, сейчас резидентами являются около 1500 компаний. В 2024 году присоединилось 880 новых резидентов, что в 2,4 раза больше по сравнению с 2023 годом.

Было только два периода, когда темпы роста замедлились: во время временной приостановки бронирования и когда правительство обсуждали повышение военного сбора. Но это временные ситуации. В целом пространство ценят именно за то, что такое Дія.City – это уникальное правовое и налоговое пространство для IT-компаний в Украине. Здесь действует специальный налоговый режим: 18% – налог на прибыль, 9% налог на выведенный капитал, специальные налоги на оплату труда для наемных работников и специальный режим отношений со специалистами – ГИГ-контракты. Элементы английского права, защита прав интеллектуальной собственности, инструменты, облегчающие доступ к инвестициям – это все формирует специальное пространство для технологических компаний. Все гарантировано на 25 лет.

Стратегический совет Diia.City United – основатель компании MacPaw Александр Косован, основатель компании Netpeak Group Артем Бородатюк, Соучредитель компании Genesis Владимир Многолетний, основатель и совладелец компании Ajax Systems Александр Конотопский, исполнительный директор Diia.City United Наталья Никольская

Союз Diia.City United объединяет свыше 100 продуктовых компаний-резидентов разного размера. От крупных компаний, до недавно создавшихся стартапов. Я горжусь тем, что у нас есть такие компании как Ajax Systems, Genesis, MacPaw, monobank, Netpeak Group и Roosh. Но я очень-очень радуюсь, что к нам присоединяются и маленькие, и средние компании. И даже аутсорсинговые компании, у которых есть свои продуктовые стримы или собираются разрабатывать собственные продукты.

Наталья, вы работали и в бизнесе, и в правительстве. Как вы думаете, что именно ценят предприниматели в Дія.City? Почему продолжают присоединяться?

– Все технологические предприниматели любят свободу. В случае Дія.City – это возможность выбирать, как сотрудничать со специалистами, – через специальные ГИГ-контракты или нанимать в штат. Это очень важная опция для IT-компаний, потому что люди здесь – главный актив. Следующая причина – это специальный налоговый режим.

Третий момент – это возможность использования элементов английского права. Это важно для привлечения инвестиций и фандрейзинга, ведь часто потенциальным инвесторам нужна понятная правовая база. Последний пункт – это прогнозируемость. Все элементы специального налогового и правового режима неизменны 25 лет. Когда в прошлом году был повышен военный сбор, было сделано несколько заявлений от власти, что это повышение временное. На момент действия военного положения и переходный период после него.

Разве не было компаний, которые сказали: вы обещали на 25 лет стабильные налоги, а теперь увеличиваются налоги, мы выходим из Дія.City.

— Среди участников Союза не было таких случаев. Многим пришлось объяснять своим инвесторам, что это временное повышение. Кроме того, все понимают, что нужно финансировать армию, ведь в стране война. В то же время учредителям компаний очень сложно было объяснить иностранным инвесторам, почему изменяются условия налогообложения. Потому что увеличение налогов на оплату труда – очень чувствительный вопрос для IT-компаний, главный актив которых – квалифицированные специалисты. Конкретно на оплату их труда приходится значимая часть издержек. Мы много раз общались с представителями власти по этой теме. О том, что были гарантии на 25 лет и эти гарантии чрезвычайно важны для иностранных инвесторов.

За первую половину 2024 года компании-резиденты Дія.City уплатили 8,4 млрд грн налогов, что почти равно общей сумме за весь 2023 год. Скоро ожидаем цифры за второе полугодие 2024 года.

Вы говорили о том, что все понимают необходимость финансирования армии. Но многие технологические компании уже давно и регулярно поддерживают Силы обороны. Вряд ли они беспрекословно восприняли идею значительного повышения военного сбора…

—У Союза были сложные разговоры с властью. Были встречи предпринимателей с депутатами из Налогового комитета парламента. Мы говорили: давайте искать другие источники доходов бюджета, наводить порядок на таможне, разбираться с проблемой контрабанды. В ходе этих встреч были и жесткие заявления. К сожалению, повышение налогов для многих компаний поставило вопрос доверия к пространству Дія.City. Такого доверия, как было раньше, во многих компаниях сейчас нет. Об этом нужно говорить откровенно. И это доверие нужно заново восстанавливать.

Проблема усложняется и тем, что Украина с Дія.City – далеко не единственная страна, которая предлагает технологическому бизнесу определенные специальные благоприятные условия. Мы не живем в пузырьке, мы конкурируем со всем миром. Подобные проекты есть в Казахстане, Азербайджане, несколько европейских стран предлагают схожие пространства, а еще финансирование от государства или из фондов ЕС.

Принятие законопроекта 9319 помогло восстановить доверие?

— Мы инициировали изменения в Закон и отработали этот законопроект совместно с Минцифрами и народными депутатами. надолго. Этот законопроект, поскольку устраняет двузначные толкования налоговых норм, устанавливает более простые правила и условия работы для Стартапов.В целом в этом законопроекте решается много вопросов, которые поднимал бизнес – он очень важен для tech индустрии и стартапов.

Пространство Дія.City было создано именно для IT-компаний. Что самое важное в этой области произошло в 2024 году?

— На мировом технологическом рынке время очень непростое. Развитие искусственного интеллекта приводит к сокращению персонала, часть глобального, мы вписаны в мировые процессы., несмотря на все это инвестиции. В июне 2024 года компания Creatio с украинскими корнями и под руководством украинки Екатерины Костеревой, привлекла $200 млн инвестиций — общая капитализация этого украинского проекта превысила $1 млрд. Это наш новый единорог. Маркетингово-технологическая компания Viseven, основанная в Житомире Наталией Андрейчук, в январе 2024 года тоже получила инвестиции – эта украинская компания уже присутствует на рынках 30 стран и планирует развиваться и дальше. Украинский стартап Deus Robotics, участники нашего Союза, получили недавно $3 млн инвестиций. У нас есть своя хорошая история.

Поэтому сейчас очень важно не увеличивать для бизнеса то, что называют country risk. То есть оставлять стабильными правила и условия работы и ставки налогов, а также работать над дерегуляцией и упрощение условий ведения бизнеса. Говорим честно: международные инвесторы готовы помогать Украине в гуманитарных целях. Но когда речь идет о бизнесе, то все в первую очередь думают о своих деньгах. Никаких сантиментов по Украине нет. И если правила у нас будут постоянно меняться, если риск будет выше, то бизнес будут переносить в другие страны. Инвестиционные фонды – не благотворительные учреждения. Они приходят, чтобы зарабатывать деньги, а для этого нужна предсказуемость. Они и так сильно рискуют, вкладывая в страну, находящуюся в состоянии войны.

Как мы видим, украинские технологические компании развиваются даже вопреки войне. Для того чтобы они и дальше развивались и росли, нужно сохранить для них возможность бронирования персонала и командировок за границу. Ведь технологический бизнес – глобальный бизнес, работникам таких компаний нужны командировки и бронирование. Ведь без этого технологический бизнес не просто не будет развиваться – он даже не сможет удерживаться на своем уровне. Мы проводили опрос ИТ бизнеса совместно с Минцифрами (опросили более 170 бизнесов). Именно бронирование и возможность отправлять работников в загранкомандировку было одной из важнейших для всех IT-компаний. Представитель компании должен иметь возможность уехать, пообщаться с инвесторами, посетить важную выставку, уехать встретиться со своими потенциальными клиентами.

Приходилось слышать информацию якобы в IT-отрасли до половины работников забронировано. Правда ли это?

— Нет, это не точно не так. Это еще один миф об ИТ-отрасли. Привести точные цифры сложно, потому что эта информация не открыта. Мы делали экспертные расчеты с другими союзами в октябре 2024 до приостановления бронирования и последующего восстановления: тогда было забронировано от 14 000 до 18 000 айтовцев из около 300 000 специалистов.

Мы доносили до правительства, что эта отрасль дает валюту для страны. А за эту валюту мы покупаем также и вооружение для сил обороны. Действительно, как я уже говорила, именно вопрос бронирования для IT-отрасли критически важен. Люди, специалисты – основной актив технологических компаний. И любой инвестор должен быть уверен, что какая-нибудь конкретная компания сможет развиваться, и что ее работники останутся на своих рабочих местах и смогут работать над продуктом, его развитием, продажей. Без эффективного, прозрачного, понятного и долгосрочного бронирования специалистов технологическая отрасль не может привлекать инвестиции. Надо показать, что твоя ключевая команда, по крайней мере, два года будет с тобой. И механизм этого бронирования прозрачный и эффективный.

Какие у вас ожидания по отрасли в 2025 году?

— Очень осторожны ожидания. Есть две важные темы: мы надеемся, что не будет никаких больших изменений в налогах или законодательстве (кроме дерегуляции и упрощения условий ведения бизнеса) и что не будет проблем с бронированием.

Нам важны позитивные регуляторные изменения. Опыт сотрудничества с правительством и депутатами над законопроектом 9319 показал, что власть понимает важность разумной регуляции для развития бизнеса. 2.0” и дальнейшее развитие будем строить по конкретному запросу. Мы также будем активно работать над помощью компаний в развитии привлечении инвестиции. Здесь важный вопрос — ограничения, введенные Национальным банком в прошлом для сохранения экономической стабильности. Они касаются валютных операций и выплат дивидендов. В прошлом году было несколько шагов определенной либерализации от НБУ по этой теме. Важно, чтобы эта либерализация продолжалась и дальше.

Наталья Никольская

Diia.City United уже ведет активную работу над помощью украинским стартапам в привлечении капитала: связываем их с венчурными фондами, ангельскими инвесторами, предоставляем информацию, как работать с грантами. Мы совместим, чтобы технологический бизнес создавался, развивался и привлекал инвестиции и инвестировал в Украину.

В этом году для нас также важно работать над развитием искусственного интеллекта. Ведь Украина сейчас в топе стран этой отрасли. В этом случае важно идти направлением саморегуляции бизнеса и введения добровольных стандартов, а не государственным регулированием.

Мы надеемся, что также будет введено законодательство о виртуальных активах или криптовалюте. Поэтому Союз активно взаимодействует с разработчиками законопроектов по этим темам.

И еще один супер важный блок – образование. Она должна отвечать потребностям технологического бизнеса. Так как IT-бизнесу нужны квалифицированные кадры, а количество людей в стране не увеличивается. Для Diia.City United образовательное направление – одно из ключевых на 2025 год.

Многие IT-компании сотрудничают с разными вузами…

— Так оно и есть. У многих компаний свои образовательные направления и даже свои проекты или учреждения неформального образования. Наша задача сделать так, чтобы все попытки, которые предпринимает государство для реформирования образования, отвечали интересам бизнеса. Мы в Союзе сейчас работаем над партнерствами для проведения исследования потребностей технологического бизнеса в сфере высшего образования.

Еще один немаловажный момент – это развитие украинского программного продукта и программного сервиса. Есть программа Made in Ukraine, которая касается продукции, производимой в Украине. Украинский софт должен стать частью программы. Нам давно нужно было заменить вражеский софт. Мы ни в коем случае не говорим о выделении государственных средств или субсидии – нет, все средства должны идти на нашу победу. При этом популяризация украинского софта среди украинского бизнеса и потребителя должна быть одним из приоритетов государства.