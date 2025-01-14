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Украинский IT-бизнес продолжает развиваться вопреки войне, — Наталья Никольская, Дія.City

Наталья Никольская
Наталья Никольская. Фото: Delo.ua

Летом 2023 года основатели украинских технологических гигантов Ajax Systems, Genesis, MacPaw, Monobank, Netpeak Group и Roosh создали бизнес-союз продуктовых технологических компаний – резидентов Дия.Сити. Официальная презентация Diia.City United прошла 6 февраля 2024 года. Возглавила Союз эксперт по стратегическим трансформациям и глобализации бизнеса, эксторговая представительница — заместитель министра экономического развития и торговли (2015–2019) Наталья Никольская. В интервью Delo.ua она рассказала, как повышение налогов повлияло на технологический бизнес, об ожиданиях иностранных инвесторов и планах на 2025 год.

По состоянию на май 2024-го Министерство цифровой трансформации сообщало, что резидентами «Дія.City» являются около 1000 компаний. Сколько сейчас, по состоянию на начало января 2025 года?

Пространство Дія.City постоянно растет, сейчас резидентами являются около 1500 компаний. В 2024 году присоединилось 880 новых резидентов, что в 2,4 раза больше по сравнению с 2023 годом.

Было только два периода, когда темпы роста замедлились: во время временной приостановки бронирования и когда правительство обсуждали повышение военного сбора. Но это временные ситуации. В целом пространство ценят именно за то, что такое Дія.City – это уникальное правовое и налоговое пространство для IT-компаний в Украине. Здесь действует специальный налоговый режим: 18% – налог на прибыль, 9% налог на выведенный капитал, специальные налоги на оплату труда для наемных работников и специальный режим отношений со специалистами – ГИГ-контракты. Элементы английского права, защита прав интеллектуальной собственности, инструменты, облегчающие доступ к инвестициям – это все формирует специальное пространство для технологических компаний. Все гарантировано на 25 лет.

Фото 2 — Украинский IT-бизнес продолжает развиваться вопреки войне, — Наталья Никольская, Дія.City
Стратегический совет Diia.City United – основатель компании MacPaw Александр Косован, основатель компании Netpeak Group Артем Бородатюк, Соучредитель компании Genesis Владимир Многолетний, основатель и совладелец компании Ajax Systems Александр Конотопский, исполнительный директор Diia.City United Наталья Никольская

Союз Diia.City United объединяет свыше 100 продуктовых компаний-резидентов разного размера. От крупных компаний, до недавно создавшихся стартапов. Я горжусь тем, что у нас есть такие компании как Ajax Systems, Genesis, MacPaw, monobank, Netpeak Group и Roosh. Но я очень-очень радуюсь, что к нам присоединяются и маленькие, и средние компании. И даже аутсорсинговые компании, у которых есть свои продуктовые стримы или собираются разрабатывать собственные продукты.

Наталья, вы работали и в бизнесе, и в правительстве. Как вы думаете, что именно ценят предприниматели в Дія.City? Почему продолжают присоединяться?

Все технологические предприниматели любят свободу. В случае Дія.City – это возможность выбирать, как сотрудничать со специалистами, – через специальные ГИГ-контракты или нанимать в штат. Это очень важная опция для IT-компаний, потому что люди здесь – главный актив. Следующая причина – это специальный налоговый режим.

Третий момент – это возможность использования элементов английского права. Это важно для привлечения инвестиций и фандрейзинга, ведь часто потенциальным инвесторам нужна понятная правовая база. Последний пункт – это прогнозируемость. Все элементы специального налогового и правового режима неизменны 25 лет. Когда в прошлом году был повышен военный сбор, было сделано несколько заявлений от власти, что это повышение временное. На момент действия военного положения и переходный период после него.

Разве не было компаний, которые сказали: вы обещали на 25 лет стабильные налоги, а теперь увеличиваются налоги, мы выходим из Дія.City.

Среди участников Союза не было таких случаев. Многим пришлось объяснять своим инвесторам, что это временное повышение. Кроме того, все понимают, что нужно финансировать армию, ведь в стране война. В то же время учредителям компаний очень сложно было объяснить иностранным инвесторам, почему изменяются условия налогообложения. Потому что увеличение налогов на оплату труда – очень чувствительный вопрос для IT-компаний, главный актив которых – квалифицированные специалисты. Конкретно на оплату их труда приходится значимая часть издержек. Мы много раз общались с представителями власти по этой теме. О том, что были гарантии на 25 лет и эти гарантии чрезвычайно важны для иностранных инвесторов.

За первую половину 2024 года компании-резиденты Дія.City уплатили 8,4 млрд грн налогов, что почти равно общей сумме за весь 2023 год. Скоро ожидаем цифры за второе полугодие 2024 года.

Вы говорили о том, что все понимают необходимость финансирования армии. Но многие технологические компании уже давно и регулярно поддерживают Силы обороны. Вряд ли они беспрекословно восприняли идею значительного повышения военного сбора…

У Союза были сложные разговоры с властью. Были встречи предпринимателей с депутатами из Налогового комитета парламента. Мы говорили: давайте искать другие источники доходов бюджета, наводить порядок на таможне, разбираться с проблемой контрабанды. В ходе этих встреч были и жесткие заявления. К сожалению, повышение налогов для многих компаний поставило вопрос доверия к пространству Дія.City. Такого доверия, как было раньше, во многих компаниях сейчас нет. Об этом нужно говорить откровенно. И это доверие нужно заново восстанавливать.

Проблема усложняется и тем, что Украина с Дія.City – далеко не единственная страна, которая предлагает технологическому бизнесу определенные специальные благоприятные условия. Мы не живем в пузырьке, мы конкурируем со всем миром. Подобные проекты есть в Казахстане, Азербайджане, несколько европейских стран предлагают схожие пространства, а еще финансирование от государства или из фондов ЕС.

Принятие законопроекта 9319 помогло восстановить доверие?

 Мы инициировали изменения в Закон и отработали этот законопроект совместно с Минцифрами и народными депутатами. надолго. Этот законопроект, поскольку устраняет двузначные толкования налоговых норм, устанавливает более простые правила и условия работы для Стартапов.В целом в этом законопроекте решается много вопросов, которые поднимал бизнес – он очень важен для tech индустрии и стартапов.

Пространство Дія.City было создано именно для IT-компаний. Что самое важное в этой области произошло в 2024 году?

На мировом технологическом рынке время очень непростое. Развитие искусственного интеллекта приводит к сокращению персонала, часть глобального, мы вписаны в мировые процессы., несмотря на все это инвестиции. В июне 2024 года компания Creatio с украинскими корнями и под руководством украинки Екатерины Костеревой, привлекла $200 млн инвестиций — общая капитализация этого украинского проекта превысила $1 млрд. Это наш новый единорог. Маркетингово-технологическая компания Viseven, основанная в Житомире Наталией Андрейчук, в январе 2024 года тоже получила инвестиции – эта украинская компания уже присутствует на рынках 30 стран и планирует развиваться и дальше. Украинский стартап Deus Robotics, участники нашего Союза, получили недавно $3 млн инвестиций. У нас есть своя хорошая история.

Поэтому сейчас очень важно не увеличивать для бизнеса то, что называют country risk. То есть оставлять стабильными правила и условия работы и ставки налогов, а также работать над дерегуляцией и упрощение условий ведения бизнеса. Говорим честно: международные инвесторы готовы помогать Украине в гуманитарных целях. Но когда речь идет о бизнесе, то все в первую очередь думают о своих деньгах. Никаких сантиментов по Украине нет. И если правила у нас будут постоянно меняться, если риск будет выше, то бизнес будут переносить в другие страны. Инвестиционные фонды – не благотворительные учреждения. Они приходят, чтобы зарабатывать деньги, а для этого нужна предсказуемость. Они и так сильно рискуют, вкладывая в страну, находящуюся в состоянии войны.

Как мы видим, украинские технологические компании развиваются даже вопреки войне. Для того чтобы они и дальше развивались и росли, нужно сохранить для них возможность бронирования персонала и командировок за границу. Ведь технологический бизнес – глобальный бизнес, работникам таких компаний нужны командировки и бронирование. Ведь без этого технологический бизнес не просто не будет развиваться – он даже не сможет удерживаться на своем уровне. Мы проводили опрос ИТ бизнеса совместно с Минцифрами (опросили более 170 бизнесов). Именно бронирование и возможность отправлять работников в загранкомандировку было одной из важнейших для всех IT-компаний. Представитель компании должен иметь возможность уехать, пообщаться с инвесторами, посетить важную выставку, уехать встретиться со своими потенциальными клиентами.

Приходилось слышать информацию якобы в IT-отрасли до половины работников забронировано. Правда ли это?

Нет, это не точно не так. Это еще один миф об ИТ-отрасли. Привести точные цифры сложно, потому что эта информация не открыта. Мы делали экспертные расчеты с другими союзами в октябре 2024 до приостановления бронирования и последующего восстановления: тогда было забронировано от 14 000 до 18 000 айтовцев из около 300 000 специалистов.

Мы доносили до правительства, что эта отрасль дает валюту для страны. А за эту валюту мы покупаем также и вооружение для сил обороны. Действительно, как я уже говорила, именно вопрос бронирования для IT-отрасли критически важен. Люди, специалисты – основной актив технологических компаний. И любой инвестор должен быть уверен, что какая-нибудь конкретная компания сможет развиваться, и что ее работники останутся на своих рабочих местах и смогут работать над продуктом, его развитием, продажей. Без эффективного, прозрачного, понятного и долгосрочного бронирования специалистов технологическая отрасль не может привлекать инвестиции. Надо показать, что твоя ключевая команда, по крайней мере, два года будет с тобой. И механизм этого бронирования прозрачный и эффективный.

Какие у вас ожидания по отрасли в 2025 году?

Очень осторожны ожидания. Есть две важные темы: мы надеемся, что не будет никаких больших изменений в налогах или законодательстве (кроме дерегуляции и упрощения условий ведения бизнеса) и что не будет проблем с бронированием.

Нам важны позитивные регуляторные изменения. Опыт сотрудничества с правительством и депутатами над законопроектом 9319 показал, что власть понимает важность разумной регуляции для развития бизнеса. 2.0” и дальнейшее развитие будем строить по конкретному запросу. Мы также будем активно работать над помощью компаний в развитии привлечении инвестиции. Здесь важный вопрос — ограничения, введенные Национальным банком в прошлом для сохранения экономической стабильности. Они касаются валютных операций и выплат дивидендов. В прошлом году было несколько шагов определенной либерализации от НБУ по этой теме. Важно, чтобы эта либерализация продолжалась и дальше.

Фото 3 — Украинский IT-бизнес продолжает развиваться вопреки войне, — Наталья Никольская, Дія.City
Наталья Никольская

Diia.City United уже ведет активную работу над помощью украинским стартапам в привлечении капитала: связываем их с венчурными фондами, ангельскими инвесторами, предоставляем информацию, как работать с грантами. Мы совместим, чтобы технологический бизнес создавался, развивался и привлекал инвестиции и инвестировал в Украину.

В этом году для нас также важно работать над развитием искусственного интеллекта. Ведь Украина сейчас в топе стран этой отрасли. В этом случае важно идти направлением саморегуляции бизнеса и введения добровольных стандартов, а не государственным регулированием.

Мы надеемся, что также будет введено законодательство о виртуальных активах или криптовалюте. Поэтому Союз активно взаимодействует с разработчиками законопроектов по этим темам.

И еще один супер важный блок – образование. Она должна отвечать потребностям технологического бизнеса. Так как IT-бизнесу нужны квалифицированные кадры, а количество людей в стране не увеличивается. Для Diia.City United образовательное направление – одно из ключевых на 2025 год.

Многие IT-компании сотрудничают с разными вузами…

— Так оно и есть. У многих компаний свои образовательные направления и даже свои проекты или учреждения неформального образования. Наша задача сделать так, чтобы все попытки, которые предпринимает государство для реформирования образования, отвечали интересам бизнеса. Мы в Союзе сейчас работаем над партнерствами для проведения исследования потребностей технологического бизнеса в сфере высшего образования.

Еще один немаловажный момент – это развитие украинского программного продукта и программного сервиса. Есть программа Made in Ukraine, которая касается продукции, производимой в Украине. Украинский софт должен стать частью программы. Нам давно нужно было заменить вражеский софт. Мы ни в коем случае не говорим о выделении государственных средств или субсидии – нет, все средства должны идти на нашу победу. При этом популяризация украинского софта среди украинского бизнеса и потребителя должна быть одним из приоритетов государства.