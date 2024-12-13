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Скільки Україна отримає коштів у разі легалізації ринку криптовалют

криптовалюта
Україна отримала б до 15 млрд грн податків у разі легалізації крипторинку

Україна могла б отримати майже 15 млрд грн надходжень у бюджет від легалізації ринку криптовалют.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр з питань інновацій, розвитку освіти, науки й технологій України Михайло Федоров.

Він зауважив, що за результатами дослідження Global Ledger Україна створює 2,5 % світового трафіку криптовалют. Так, якби ринок криптовалюти був легалізований, держава могла б отримати близько 8,34 млрд грн податків від зареєстрованих в Україні криптобірж та ще до 6,53 млрд грн від оподаткування доходів громадян за  2021–2024 роки.

Федоров підкреслив, що Мінцифри активно працює над законопроєктом з легалізації ринку криптоактивів у межах робочої групи, створеної при профільному комітеті. За його словами, обсяг надходжень прямо залежатиме від концептів регулювання й оподаткування, які будуть закладені в цей закон.  

Міністр також наголосив, що легалізація криптовалют потрібна не лише державі, а й бізнесу. Він зазначив, що завдяки цьому підприємці зможуть отримати конкурентні переваги на глобальному ринку, юридичний захист і можливість залучати інвестиції. 

"Завдяки легалізації ринку українські спеціалісти зможуть працювати вдома, а бюджет щорічно поповнюватиметься додатковими податковими надходженнями", – зазначив Федоров.

Легалізація криптовалюти

Зауважимо, Україна зазнала значних економічних втрат через відсутність регулювання криптосфери, а саме: 48,8 мільярдів доларів доходів населення та компаній, а також 4 мільярдів доларів податкових надходжень. Рішенням цього питання повинен стати законопроєкт №10225-1, розроблений Мінцифрою спільно з бізнесом. Він був зареєстрований у Верховній Раді у вересні 2024 року.

Законопроєкт №10225-1 передбачає:

  • пільгове оподаткування доходів від операцій з криптою для фізичних осіб на 8 років: 5% у перші 3 роки, 9% у наступні 5 років і 18% після 8 років; 
  •  податок на прибуток для криптопровайдерів збережеться на рівні 18% або 9% податку на виведений капітал за умови використання спеціального режиму Дія.City.

Водночас законопроєкт створить значні можливості для розвитку криптобізнесу:

  • відновлення роботи крипто-гривневих шлюзів; 
  • відкриття банківських рахунків для компаній та розвиток глобальної e-commerce; 
  • судовий захист учасників крипторинку та страхування криптоінвестицій; 
  •  створення нових компаній та робочих місць.

Легалізувати криптовалюту в Україні можуть приблизно у першій половині 2025 року, повідомляв голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Більше про ситуацію з регулюванням ринку криптовалют в Україні читайте в матеріалі Delo.ua. 

Автор:
Світлана Манько