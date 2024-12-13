Сколько Украина получит денег в случае легализации рынка криптовалют

Украина могла бы получить почти 15 млрд грн поступлений в бюджет от легализации рынка криптовалют.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр по вопросам инноваций, развития образования, науки и технологий Украины Михаил Федоров.

Он отметил, что по результатам исследования Global Ledger Украина создает 2,5% мирового трафика криптовалют. Если бы рынок криптовалюты был легализован, государство могло бы получить около 8,34 млрд грн налогов от зарегистрированных в Украине криптобирж и еще до 6,53 млрд грн от налогообложения доходов граждан за 2021-2024 годы.

Федоров подчеркнул, что Минцифры активно работает над законопроектом по легализации рынка криптоактивов в рамках рабочей группы, созданной при профильном комитете. По его словам, объем поступлений будет напрямую зависеть от концептов регулирования и налогообложения, которые будут заложены в этот закон.

Министр также подчеркнул, что легализация криптовалют нужна не только государству, но и бизнесу. Он отметил, что благодаря этому предприниматели смогут получить конкурентные преимущества на глобальном рынке, юридическую защиту и привлекать инвестиции.

"Благодаря легализации рынка украинские специалисты смогут работать дома, а бюджет будет ежегодно пополняться дополнительными налоговыми поступлениями", – отметил Федоров.

Легализация криптовалюты

Заметим, Украина понесла значительные экономические потери из-за отсутствия регулирования криптосферы, а именно: 48,8 миллиарда долларов доходов населения и компаний, а также 4 миллиарда долларов налоговых поступлений. Решением этого вопроса должен стать законопроект №10225-1, разработанный Минцифрой совместно с бизнесом. Он был зарегистрирован в Верховной Раде в сентябре 2024 года.

Законопроект №10225-1 предусматривает:

льготное налогообложение доходов от операций с криптой для физических лиц на 8 лет: 5% в первые 3 года, 9% в последующие 5 лет и 18% после 8 лет;

налог на прибыль для криптопровайдеров сохранится на уровне 18% или 9% налога на выведенный капитал при использовании специального режима Действие.

В то же время, законопроект создаст значительные возможности для развития криптобизнеса:

возобновление работы крипто-гривневых шлюзов;

открытие банковских счетов для компаний и развитие глобальной e-commerce;

судебная защита участников крипторынка и страхование криптоинвестиций;

создание новых компаний и рабочих мест.

Легализовать криптовалюту в Украине могут примерно в первой половине 2025 года, сообщал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Больше о ситуации с регулированием рынка криптовалют в Украине читайте в материале Delo.ua.