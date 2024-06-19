Зачем МВФ присоединился к разработке украинского законопроекта о криптоактивах. Рассказывает Юрий Бойко, НКЦБФР

Когда будет принято новое криптовалютное законодательство в Украине? Должны ли украинцы платить налоги с доходов от продажи виртуальных активов (ВА)? Как повлияет на украинский рынок крипты запуск в ЕС новых правил MiCA для стейблкоинов? Об этом в интервью Delo.ua рассказал Юрий Бойко, член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Юрий, мы с вами еще год назад обсуждали перспективы принятия в Украине законов, урегулирующих рынок криптовалют. Были надежды, что в начале 2024 г. заработает соответствующая законодательная база, но этого не произошло. Почему процесс остановился?

- Говорить, что законодательный процесс "застопорился" - не совсем верно. Он просто перешел в новую фазу. В марте этого года, в рамках программы Механизма расширенного финансирования для Украины, МВФ предусмотрел необходимость обновления профильного закона по виртуальным активам. Эту работу нужно провести до конца декабря 2024 года. Документ должны совместно разработать НБУ и Комиссия при технической помощи МВФ и после консультаций с его сотрудниками. Таким образом, удастся привести законодательство в соответствие с лучшими международными практиками, учитывая цели экономического развития и смягчающие риски для ценовой и финансовой стабильности.

Комиссия и НБУ уже начали активную работу с экспертами МВФ. Мы ожидаем их заключения и предложения в ближайшее время.

Кроме того, мы сейчас активно анализируем опыт Европейского органа по ценным бумагам и рынкам (ESMA) по внедрению Регламента MiCA. Также налаживаем тесное сотрудничество с национальными регуляторами ЕС, чтобы понять проблемы, с которыми они столкнулись при имплементации MiCA.

Существует два законопроекта о рынке виртуальных активов – от НКЦБФР и Минцифры. В чем их основные общие черты и в чем отличия? Какова судьба этих документов? Следует ли их объединить?

– Главная разница между законопроектом №10225 и альтернативным №10225-1 заключается в философии регулирования рынка виртуальных активов.

Законопроект №10225, за исключением определенных существенных правок, привнесенных на этапе окончательной подготовки к регистрации в ВР, в части регулирования рынка виртуальных активов повторяет проект, представленный НКЦБФР в июне-2023. Наш проект призван привести положения национального законодательства в сфере виртуальных активов в соответствие с положениями законодательства ЕС, в частности, Регламента МiСА.

В то же время, Законопроект №10225-1 – это, по сути, "косметический ремонт" Закона Украины "О виртуальных активах" от 17 февраля 2022 года под №2074-IX. Документ оставляет в силе старые недостатки этого закона, за которые он достаточно сильно критиковался. В частности, речь идет об обеспечении низкого уровня защиты потребителей и почти полном отсутствии эффективных механизмов противодействия потенциальным злоупотреблениям на рынке виртуальных активов.

Очевидно, что объединить эти законопроекты в один не получится. Основная работа будет идти над разработкой нового документа, как я уже сказал, в рамках реализации Меморандума МВФ совместными усилиями специалистов НКЦБФР и НБУ по технической помощи и консультациям МВФ.

Сейчас бизнесу сложно работать в условиях неопределенности. Есть какая площадка, где бизнес и власть могут решать актуальные проблемы вместе?

- Да, такая площадка уже есть – это Консультационный совет по вопросам регулирования виртуальных активов при НКЦБФР, в который входят около 100 представителей различных стейкхолдеров. Это сотрудники государственных и правоохранительных органов, представители бизнеса, специалисты профильных направлений юридических компаний и научные сотрудники, проводящие исследования в сфере ВА и блокчейна.

Участники крипторынка недовольны процедурами обмена гривны в криптовалюту. После ограничений НБУ криптоинвесторы могут использовать P2P, обменники. Но этих устройств недостаточно для нужд рынка. Сейчас НБУ планирует ограничить и количество объемов P2P операций, чтобы вывести теневые потоки транзакций. Что ожидает отрасль?

- Безусловно, инициативы НБУ по P2P-операциям в определенной степени усложнят обмен криптовалют на гривну, но никоим образом их не сделают невозможным. Не буду отрицать, что принятие нового закона о виртуальных активах может существенно помочь вывести обмен криптовалют из тени.

Насколько велик риск того, что украинские криптобиржи, которые поначалу показывали неплохие результаты, свернут активность в Украине, а их команды положат начало аналогичным стартапам за рубежом?

- Такой риск минимальный, поскольку у нас просто нет украинских криптобирж, а есть биржи с украинскими учредителями, инкорпорированные в иностранных юрисдикциях. Поэтому правильнее говорить о входе на украинский рынок таких криптобирж, чем об их выходе.

Сейчас в Украине много разговоров идет о необходимости повышать налоги. В частности, речь идет о военном сборе, НДС. Между тем, не до конца урегулирован вопрос налогообложения доходов криптоинвесторов. Расскажите, каково сейчас налогообложение украинцев, получающих доход в крипте? Или большинство физлиц просто не декларируют эти доходы и, соответственно, не платят налоги?

- В настоящее время налогообложение операций с виртуальными активами осуществляется по общим правилам и ставкам, установленным Налоговым кодексом Украины для физлиц. То есть доход, полученный физлицом от продажи ВА, включается в общий годовой налогооблагаемый доход, независимо от местонахождения источника его выплаты.

При этом налогообложению подлежит сумма средств, получаемая налогоплательщиком от операций с виртуальными активами. Физическое лицо - налогоплательщик обязан включить сумму таких доходов в общий годовой налогооблагаемый доход и подать налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах по результатам отчетного налогового года. После этого он платит налоги с таких доходов:

НДФЛ в размере 18%,

военный сбор в размере 1,5%.

Понять статистику декларирования этих доходов достаточно сложно, поскольку, по существующим правилам, они должны попасть либо в категорию "доходы, полученные от нерезидентов", либо другие доходы. В этих категориях могут быть представлены доходы, не связанные с криптоактивами. Как следствие, более подробно расшифровать такую информацию можно только по результатам документальных проверок, проведение которых относительно физлиц существенно ограничено на период военного положения.

Что должно измениться в части налогообложения, когда закон о виртуальных активах будет принят? Какова должна быть модель налогообложения криптоинвесторов? Есть ли существенные изменения на этапе переговоров в сторону увеличения/уменьшения налогов для украинцев?

- Модель, предложенная НКЦБФР в отношении физических лиц, предусматривала налогообложение чистого дохода от операций с виртуальными активами по базовым ставкам по аналогии до налогообложения дохода от операций с ценными бумагами.

В то же время, было предусмотрено:

минимальный доход, не подлежащий налогообложению, в размере 100 минзарплат,

налогообложение дохода только от операций, где виртуальные активы переходят в фиат.

Также было предложено освободить от налогообложения операции по безвозмездному получению виртуальных активов. Например, в результате майнинга или стейкинга .

Безусловно, мы понимаем, что вопрос о ставках налогов будет одним из самых "горячих" по всем вопросам налогообложения криптоактивов. Однако, считаем, что главная задача в рамках такой дискуссии – избежать юридического арбитража между рынком капиталов и рынком виртуальных активов, когда токенизация соответствующих активов будет использоваться исключительно для получения меньшей ставки налога.

В конце июня в ЕС должна заработать первая часть закона о регулировании криптовалют MiCA, в части стейблкоинов. Украина заявила, что планирует имлементировать нормы MiCA в наше законодательство. Пока закон о виртуальных активах не принят, поэтому объясните, будут ли сейчас влиять нормы MiCA на украинский рынок криптовалют?

- Эти нормы повлияют на поставщиков услуг криптоактивов, авторизованных в странах ЕС. Однако, учитывая наш курс на евроинтеграцию, формат бизнес-процессов, которые предлагает МiСА – это наше настоящее. В рамках первого раунда по селф-скринингу финансовых рынков эксперты ЕС уже дали четкий сигнал: Украина будет оцениваться, в том числе, по внедрению регулирования виртуальных активов по модели МiСА.

Когда в Украине будет принят закон о виртуальных активах, это значит, что нормы MiCA заработают параллельно для нашего крипторынка, предусмотрен ли какой-нибудь переходный период?

- Как раз идея построения национального законодательства на основе МiСА и заключалась в том, чтобы для участников рынка криптоактивов не было необходимости развивать бизнес-процессы по отличной модели от рынка ЕС. Как следствие, после вступления Украины в ЕС, когда нормы настоящего Регламента будут нормами прямого действия, нет необходимости в определенном переходном периоде или трансформации рынка.

Когда в ЕС заработают новые правила MiCA в части регулирования стейблкоинов, могут возникнуть определенные проблемы для таких криптовалют. Возможно, какие-либо проекты будут вынуждены уйти из Европы, если не смогут отвечать требованиям регулятора. Значит ли это, что аналогичные проблемы могут возникнуть в Украине, когда для нашего крипторынка также заработают нормы MiCA?

– Безусловно, МiСА существенно изменит ландшафт рынка. Так, Binance уже обнародовала сообщение, что с 30 июня 2024 года из-за начала действия положений MiCA по стейблкоинам, она вводит определенные ограничения по обороту на площадке "нерегулируемых стейблкоинов". В частности, биржа намерена вносить поэтапные изменения в части доступа к таким активам, чтобы "дать возможность пользователям из ЕС перейти на регулируемые стейблкоины, избегая любых сбоев на рынке и соблюдая правила MiCA". Именно поэтому с 30 июня европейским клиентам будет доступна функция конвертации "нерегулируемых стейблкоинов" в режиме "только для продажи", а также с этой же даты закроют их покупку.

Однако, учитывая, что мы сейчас только в процессе принятия соответствующего национального законодательства, то, на момент вступления в силу Закона Украины "О виртуальных активах", МiСА уже пройдет процесс "обкатывания" практикой. Поэтому можно вполне спокойно спрогнозировать, что к нам уже будут заходить проекты, которые в большинстве либо будут функционировать на основе требований МiСА, либо поймут, каким образом они должны им отвечать.

По вашим оценкам, когда может быть принят закон о виртуальных активах в Украине? Удастся ли решить этот вопрос до конца года?

- Согласно уже упомянутому меморандуму МВФ, до конца текущего года мы должны разработать новый законопроект по виртуальным активам. Как следствие, его принятие следует ожидать не раньше первой половины 2025 года.

Сейчас сроки разработки и принятия законопроекта зависят от того, насколько быстро мы сможем получить и проработать рекомендации МВФ.