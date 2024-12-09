Чому зарплатну умову для бронювання не розповсюдили на "Дія.City": у Мінцифри дали пояснення

В Міністерстві цифрової трансформації пояснили, чому умову щодо зарплати від 20 тисяч гривень для оформлення бронювання від мобілізації не було розповсюджено на компанії-резиденти спецрежиму "Дія.City".

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Як повідомляє інформагентство "Інтерфакс-Україна", на його запит з цього питання у відомстві відповіли, що причиною є фіксованість розміру єдиного соціального внеску для працівників таких компаній.

"Постанова Кабміну [№1362 від 29 листопада 2024 року] про новий порядок бронювання передбачає виняток для резидентів "Дія.City", оскільки технічно розмір заробітної плати особи рахується саме через суму сплаченого ЄСВ. У "Дія.City" ж розмір ЄСВ фіксований - 22% від мінімальної зарплати", - повідомили у міністерстві.

Крім того, там уточнили, що до резидентів "Дія.City" ще на етапі отримання статусу резидента застосовують низку критеріїв, один із яких - саме вимога про середню зарплату в компанії не менше ніж 1200 євро (за курсом Нацбанку України, на сьогодні це 52,6 тисячі гривень).

Нагадаємо, що з 1 грудня в Україні запрацював оновлений порядок бронювання військовозобов’язаних від призову на військову службу під час мобілізації. Підприємства, які захочуть забронювати працівника, повинні до 28 лютого заново підтвердити відповідність принаймі трьом критеріям своєї критичної значущості (хоча деякі - лише двом).

Для приватних компаній два критерії з переліку є обов'язковими - відсутність боргів зі сплати податків та ЄСВ та середня зарплата для працівників не менше 2,5 мінімальних зарплат (зараз це 20 тисяч гривень). Одним з необов'язкових критеріїв є резидентство у "Дія.City".

При цьому зарплата самих претендентів на бронювання також має бути не нижче від зазначеної суми. Окрім основної постанови від 22 листопада, якою було внесено відповідні зміни, Кабінет міністрів 29 листопада ухвалив ще дві.

Зокрема, було передбачено можливість декларування керівниками підприємств обіцянки платити мінімум 2,5 "мінімалки" щойно прийнятим співробітникам. Натомість було прописано нерозповсюдження зарплатної умови для отримання статусу критичності не тільки на державні та комунальні підприємства, але й на резидентів "Дія.City". Відповідно, норма щодо декларування зарплати щойно прийнятих працівників для їх бронювання на ці компанії також не розповсюджується як попросту зайва.