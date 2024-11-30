Підприємствам дозволили тимчасові бронювання за наявним статусом критично важливих без його перепідтвердження

Уряд спростив порядок бронювання працівників для критично важливих підприємств. Відповідні зміни Кабінет Міністрів ухвалив 29 листопада, запровадивши низку важливих нововведень.

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Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

Для підприємств, які вже мають статус критично важливих, передбачена можливість бронювання працівників до 28 лютого 2025 року. Це означає, що компанії зможуть наймати нових співробітників або продовжувати бронювання діючих працівників протягом перехідного періоду.

Критично важливі підприємства повинні оновити свою критичність до 28 лютого 2025 року.

Критично важливі підприємства, які поки не оновили критичність — зможуть тимчасово бронювати працівників. Бронювання буде діючим до 28 лютого 2025 року.

Після проходження процедури оновлення критичності підприємства матимуть право бронювати працівників на традиційний строк до 12 місяців. Такий підхід дозволить бізнесу плавно адаптуватися до нових умов, забезпечивши збереження кадрового потенціалу в умовах воєнного стану.

Також уряд спростив механізм перевірки зарплат у працівників критичних підприємств, яких бронюють. Керівникам дозволили відразу декларувати зарплати від 20 тис.грн, а нових працівників можна буде бронювати одразу.

Окрім цього, фахівців у сфері протезно-ортопедичного виробництва тепер можна бронювати всіх без обмежень

Також з 1 грудня 2024 року процедура бронювання стане знову доступною через портал "Дія". Підприємствам надається понад три місяці - до кінця лютого 2025 року - для оновлення або отримання статусу критичної важливості за новими обов'язковими критеріями.

До якого терміну діють відстрочки?

Згідно з новими правилами, всі відстрочки від призову, які були надані рішеннями Міністерства економіки чи через платформу "Дія", залишаються чинними лише до 28 лютого 2025 року.

Ці зміни можуть суттєво вплинути на підприємства критичної інфраструктури, адже їм доведеться адаптуватися до оновлених вимог і забезпечити виконання своїх функцій без залучення нових працівників під бронювання.

Нагадаємо, що 15 листопада уряд оголосив про завершення аудиту рішень щодо визначення підприємств, установ і організацій критично важливими. За його результатами 95% від всіх критично важливих підприємств цей статус зберегли.

Втім, на підставі даних аудиту Кабмін вирішив оновити критерії бронювання. Як кажуть у Міністерстві економіки, це зроблено, "щоб механізм працював і на користь нашої обороноздатності, і на користь економіки".